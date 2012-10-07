به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح سالن های چند منظوره مدیریت بحران در استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از 30 نوع حادثه طبیعی در ایران رخ داده است، تصریح کرد: مهمترین حوادث در ایران را می‌توان زلزله، خشکسالی، سیل، سرما‌زدگی، بیماری‌های مختلف و آتش‌ سوزی‌های جنگل‌ها است.

وی گفت: در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی بیش از یک هزار و 400 پروژه مدیریت در کشور به بهره برداری می رسد.

قدمی با اشاره به اینکه این پروژه ها در زمینه های مختلف بازسازی و مدیریتی از جمله طرح های آموزشی، سالن های مدیریتی و ... است، اظهار داشت: این پروژه ها با استفاده از اعتبارات ملی و استانی اجرا شده است.

ساخت یک هزار سالن چند منظوره مدیریت بحران در کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ساخت یک هزار سالن چند منظوره مدیریت بحران در کشور خبر داد و گفت: امسال 350 سالن از این تعداد به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: این سالن ها در زمان های عادی به عنوان مراکز ورزشی و فرهنگی اجتماعی کاربرد دارد و در مواقع بروز حوادث به عنوان مراکز مدیریت بحران و امداد و نجات استفاده می شود.

قدمی افزود: یکی از راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری در حوادث علاوه بر برنامه‌ریزی، خود مردم هستند که در این بخش باید بسیار کوشا و پرتلاش باشند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین به اقدامات انجام شده پس از وقوع زلزله اخیر در مناطق آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: ما ادعا نداریم که در این زلزله اشتباهی نداشته‌ایم اما در خصوص خدمت‌رسانی به افراد زلزله‌ دیده نمره قابل قبولی می‌گیریم.

مقاوم‌سازی بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی روستایی

وی تصریح کرد: در زلزله اخیر در آذربایجان شرقی و در مناطق ورزقان، اهر و هریس و روستاهای تابع، نیروهای سازمان مدیریت بحران کشور پس از 10 ساعت کار توانستند خدمت‌رسانی در بخش امداد و نجات را به اتمام برسانند و سپس به سمت اسکان موقت گام برداشتند.

قدمی افزود: مقاوم‌سازی یکی از مهمترین کارهایی است که می‌توان آن را به عنوان یک حرکت پیشگیرانه و موثر در کاهش تلفات جانی و مالی دانست که این موضوع در دولت نهم و دهم به شدت پیگیری شده است و هم اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی مقاوم‌سازی شده است.

تخریب پوشش گیاهی، جنگل‌ها و طرح آبخیزداری در کشور



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: ما در رابطه با سیل و زلزله نیز به نوعی دیگر با مشکلات متعدد روبرو هستیم که یکی از علت‌ها از بین رفتن پوشش گیاهی، جنگل‌ها و طرح آبخیزداری است که یکی از مهمترین علت‌های سیل تجاوز به حریم رودخانه‌ها است.

وی توسعه برنامه های آموزشی را برای مقابله با حوادث و کاهش آثار آن ضروری خواند و گفت: امسال تمامی بخشداران در کشور تحت پوشش آموزش های لازم قرار گرفته اند.

قدمی گفت: آموزش دهیاران و مردم نیز از دیگر برنامه های سازمان مدیریت بحران کشور در توسعه فعالیت های آموزشی است.

اجراء بیش از یک هزار و 174 پروژه در کشور برای پیشگیری از سیل

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه یک کارگروه از سوی این سازمان تشکیل شده است که دستگاه‌هایی از جمله محیط‌ زیست و جهاد کشاورزی در آن حضور دارند، افزود: 14 دستگاه عضو این کارگروه هستند که هر کدام وظایف محول شده به خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت در رابطه با پیشگیری از وقوع سیل با همکاری سایر دستگاه‌ها بیش از یک هزار و 174 پروژه در کشور انجام داده است.

قدمی تاکید کرد: سازمان مدیریت در جایی که قطع غیرقانونی درختان صورت بگیرد از طریق مراجع قضایی اقدام و جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد: بسیاری از قطع درختان در کشور شاهد آن هستیم به صورت قاچاق و توسط برخی از افراد صورت می‌گیرد که در این بخش سازمان مدیریت نمی‌تواند اقدام خاصی را به دلیل موانع قانونی انجام دهد.

وی درباره طرح اتاق امن نیز گفت: کشور ما کشور زلزله خیزی است و این طرح تنها یک پیشنهاد بود که پذیرش این اتاق در روستا‌ها وجود ندارد.

تخریب برخی از ساختمان‌های روستایی کشور با زلزله کمتر از سه ریشتر

قدمی خاطرنشان کرد: لازم است بگویم برخی از ساختمان‌های روستایی ما با زلزله کمتر از سه ریشتر و حتی برخی بدون زلزله تنها با حرکت‌های یک کامیون از مقابلش خراب می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در خاتمه با اشاره به طرح‌های متعددی پیشنهاد شده توسط این ستاد جهت جلوگیری از تلفات در زمان وقوع زلزله، گفت: ساخت تختخواب امن از جمله این طرح ها بود اما باید بگویم اگر ساخت و ساز‌ها اصولی باشد و نظارت‌ها جدی، نیازی به این طرح وجود ندارد.

قدمی با هدف افتتاح چندین پروژه و نیز شرکت در مانور امداد و نجات زلزله به سمنان سفر کرده است.

15 مهر تا 21 مهر ماه هفته کاهش اثرات بالایای طبیعی نامگذاری شده است.