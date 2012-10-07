ملایری ها اهانت به ساحت پیامبر (ص) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و خداجوی ملایر امروز یکشنبه در محکومت به هتک حرمت ساحت رسول اکرم (ص) فریاد دفاع از اسلام و پیامبر (ص) را سر دادند و این حرکت ضد اسلامی را محکوم کردند.

در این مراسم که از میدان امام حسین(ع) ملایر و با حضور اقشار مختلف مردمی آغاز شد، اعتراض‌کنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و«لبیک یا رسول‌الله» در خیابانهای ملایر حرکت و سپس در میدان امام خمینی(ره)این شهر تجمع کردند.

راهپیمایان با شعارهای نظیر "توهین به ساحت نبی، توهین به کل انبیاء است"، "سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن"و "توهین به ساحت نبی، توهین به مسلمین است"، "خون محمدی به خوش آمده"، انزجار خود را اعلام کردند و سکوت کشورهای مسلمان در قبال این رفتار را محکوم کردند.

در پایان این مراسم قطعنامه‌ای در حمایت از رسول گرامی اسلام(ص) و انزجار از دشمنان ایشان خوانده شد که با فریاد «لبیک یا رسول‌الله» مردم مؤمن و ولایتمدار ملایر همراه بود.