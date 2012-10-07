به گزارش خبرنگار مهر، جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان پیش از ظهریکشنبه با حضور 450 دانشجوی جدیدالورود این دانشگاه برگزار شد.

رییس دانشگاه آزاد شیروان در این آیین گفت: دانشجویان باید تلاش کنند تا محیط دانشگاه و جامعه را بیش از پیش اسلامی کرده و در مقابل دشمنان نظام و اسلام هوشیار باشند.

فریمان ابراهیم زاده اظهارداشت: در چشم انداز 10 سال آینده، این واحد دانشگاهی یکی از بهترین دانشگاه‌های آزاد منطقه 9 خواهد بود که این امر مستلزم همت والای دانشجویان و مسئولین شهرستان است.

در ادامه این مراسم معاونت‌های این دانشگاه و مدیران نظام وظیفه و راهور شهرستان به ایراد سخنرانی پرداختند.

در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان حدود چهار هزار نفر دانشجو در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در 36 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.