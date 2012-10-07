مدیران استان قزوین آماده مقابله با حواث غیر مترقبه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آهنی ظهر یکشنبه در دیدار اعضاء شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: 33 نوع حادثه در کشور اتفاق می افتد که موجب وارد شدن خسارت و آسیبهای جدی می شود و استان قزوین نیز با 23 مورد حادثه مواجه است که عمده ترین آنها خشکسالی، سرمازدگی و ریزش بهمن است.



مدیرکل مدیریت حوادث استان از اختصاص 27 میلیارد و700 میلیارد تومان اعتبار طی چند سال اخیر برای خرید تجهیزات امدادی و مقابله با حوادث در استان قزوین خبر داد و افزود: با این میزان اعتبار تجهیزاتی از قبیل آمبولانس، بیمارستان صحرایی، انواع کامیون و جرثقیل خریداری شده است.



آهنی افزود: مدیریت بحران در کشور و استان قزوین به روز است که باید برای اجرای موفق آن آموزش های لازم را فرا گیریم.



وی از برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران استان به مدت 72 ساعت جهت آمادگی برای پیشگیری و مقابله با حوادث در استان خبر داد و تصریح کرد: دوره های آموزشی برای کارشناسان،‌ نیروهای فنی احداث ساختمان و در بخشهای تخصصی و عمومی برگزار شده است.



این مسئول بیان کرد: اهمیت پیشگیری در حوادث طبیعی از مسائل مهمی است که بایستی به عنوان یک ضرورت مورد توجه همه قرار گیرد که این امر به عنوان یک امر طبیعی و علمی مورد توجه دانشمندان نیز قرار دارد.



آهنی بر ضرورت و مطالعه و تحقیق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در استان قزوین در حال حاضر 12 نوع تحقیق در رابطه با پیشگیری، مقابله با حوادث و خسارات وارده با بروز حوادث طبیعی در استان انجام شده است.



وی افزود: همه این توانمندی ها، آمادگی ها و افتخارات را به برکت وجود خون شهدا داریم و باید این نعمت ها را پاس بداریم.



در این جلسه برخی از مدیران به ارائه گزارش کار و برنامه های خود در خصوص مقابله با حوادث طبیعی پرداخته و ضرورت های انجام این امور را در استان یادآور شدند.



اعضاء شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بعد از دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در مراسم رژه نیروهای امدادی شرکت کردند.

