حمایت از نخبگان ضامن پیشرفت همدان است/ نخبگان ملایری حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مطهری ظهر یکشنبه در همایش نخبگان، مخترین و مبتکرین شهرستان ملایر به اهمیت علم و پژوهش اشاره کرد و گفت: ایران تا قبل از پیروزی انقلاب در وابستگی کامل قرار داشت و برای تامین بیشتر نیازها واردات انجام می شد.

وی عنوان داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری عالمانه امام و حرکت مردم، امروز ایران اسلامی به دستاوردهای بزرگ علمی دست پیداکرده که این امر قدرت ایران را در جهان افزایش داده است.

مطهری با بیان اینکه امروز به علم و پژوهش و نوآوری و تفکر در سیاست‌های کلی نظام اهمیت ویژه‌ای داده شده است، گفت: در این راستا موفقیت‌های روز افزون دانشمندان در همه عرصه‌ها از جمله پیشرفت‌های هسته ای، نانو و فضا و توانمندی های نظامی مشهود است.

مطهری عنوان کرد: در سال گذشته نیم تا سه درصد از اعتبارات عمرانی دستگاه‌ها به بحث حمایت از نخبگان اختصاص یافت که امسال نیز بخشی از اعتبارات جاری به این امر اختصاص یافته و تا پایان برنامه پنجم این امر باید به سه درصد برسد.

ایران رتبه اول تولید علم را در منطقه کسب کرده است

وی اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی در چشم انداز 1404، ایران باید در زمینه تولید علم رتبه اول منطقه را از آن خود کند اما امروز با توجه به سال‌های باقی مانده تا این چشم انداز، ایران توانسته رتبه اول علم در منطقه و رتبه 17 را در جهان داشته باشد.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار همدان گفت: سال گذشته ایران باداشتن 33هزار مقاله علمی در مقام اول و ترکیه با 30 هزار مقاله علمی در مقام دوم منطقه قرار گرفت و این اختلاف باعث پیشی گرفتن کشورمان از ترکیه شده است

وی در ادامه به حمایت‌های انجام گرفته از نخبگان اشاره کرد و افزود:حمایت از نخبگان باعث پیشرفت و چرخیدن چرخ‌های اقتصادی کشور خواهد شد.

ملایر در زمینه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی دارای چهره‌های شاخص و موفقی بوده است

فرماندار ملایر نیز با بیان اینکه شهرستان ملایر تاکنون در زمینه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی دارای چهره‌های شاخص و موفقی بوده است بر حمایت‌های بیشتر از نخبگان و چهره‌های موفق در شهرستان تاکید کرد.

حسن خیریانپور افزود: ملایر در سالهای اخیر در زمینه‌های مختلف به پیشرفت خوبی رسیده و تراز این شهرستان در استان در جایگاه بالایی قرار درد

حسن خیریانپور گفت: امروز نگاه دولت به همه مناطق عادلانه و توزیع اعتبارات نیز در شهرستان با توجه به وسعت و نیاز هر شهرستان انجام می‌شود.

وی گفت: باید با استفاده از فکر نخبگان در برنامه‌ریزی در شهرستان و استفاده از همه ظرفیت‌ها حداکثر بهره‌برداری و استفاده را داشته باشیم.

در ادامه چند تن از نخبگان شهرستان ملایر نیز به بیان دیدگاه‌هاو مشکلات پیش‌روی نخبگان پرداختند وخواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات مادی و معنوی این قشر در جامعه شدند.