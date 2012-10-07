به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره در مطلبی با اشاره به دلایل نفرت مردم کشورهای منطقه آورده است: جهان عرب روز به روز از آمریکا نفرت بیشتری پیدا می کند و این به دلیل مواضع واشنگتن در جانبداری مطلق از رژیم صهیونیستی است.

این روزنامه بیان کرد: آمریکا از هیچ تلاشی برای وتوی قطعنامه های ضد اسرائیلی در شورای امنیت خودداری نکرده است و وعده های واشنگتن درباره ضرورت توقف شهرک سازی و تشکیل کشور مستقل فلسطین پوچ و بی اساس است.

الثوره بیان کرد: آمریکا سازمان ملل و همه نهادهای بین المللی دیگر از جمله شورای امنیت را در راستای منافع اسرائیل به کار گرفته است و اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره توقف شهرک سازی امیدواری دادن به فلسطینی هایی است که هنوز به دولت آمریکا دلخوش کرده اند.

این روزنامه می افزاید: سیاستهای آمریکایی ها در لبنان و مصر نیز در راستای خدمت به منافع صهیونیستهاست. آنها می کوشند درباره مشکلات مرزی میان لبنان و فلسطین اشغالی لبنانی ها را وادار به گفتگوی مستقیم با اسرائیلی ها کنند موضوعی که لبنانی ها با آن مخالفت ورزیده اند.

الثوره نوشت: سوریه نیز در معرض شدیدترین توطئه های صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفته است. سیاست آمریکایی ها برای ایجاد خاورمیانه جدید طرح آشوب سازمان یافته است.

این روزنامه می افزاید: آمریکا و اسرائیل به دنبال سیطره بر جهان عرب، نابودی آرمان فلسطین، تجزیه کشورهای منطقه هستند. حوادث سودان، سومالی، یمن، لیبی، سوریه مصر و دیگر کشورها گواه این مدعاست.

الثوره بیان کرد: جنگهای آمریکا و اسرائیل نتوانسته اراده ملتهای منطقه را درهم بشکند و نفرت مردم این مناطق از آمریکا و اسرائیل بیشتر شده است علت این نفرت به رفتار نظامیان آمریکایی بر می گردد.

رسوایی های نظامیان آمریکایی در ابوغریب عراق و قتل افراد بی گناه یکی از عوامل افزایش نفرت از آمریکایی ها در منطقه است.