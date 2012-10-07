تیم المپیاد مهارت استان کرمان به مسابقات کشوری اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابراهیمی نژاد گفت: مهدی ابراهیمی نژاد اظهار داشت: المپیاد ملی مهارت هر سال با حضور جوانان نخبه کشور برگزار می شود و سال جاری نیز تیم استان کرمان در قالب 30مهارت آموز نخبه و 25 کارشناس در 29 رشته به مسابقات ملی مهارت اعزام شدند.

وی افزود: برگزیدگان کرمانی در رشته های تاسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات- راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، آجرچینی، کاشیکاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک، لوله کشی و گرمایشی، کابینت سازی، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، تراش CNC، طراحی فضای سبز، اتصالات چوبی، ساخت و تولید، جواهرسازی، کنترل صنعتی، فناوری اطلاعات- مدیریت سیستمهای تحت شبکه، جوشکاری، آشپزی، قنادی( شیرینی پزی) و فناوری مد( خیاطی) به این مسابقات اعزام شدند.

این مسئول کشف استعدادها، آمادگی برای ورود به بازار کار و کارآفرینی و نیز تقویت روحیه خودباوری برای حضور در عرصه های بین المللی را از اهداف این مسابقات برشمرد و افزود: منتخبان این مسابقات که از 16 تا 18 مهرماه در تهران و البرز برگزار می شود، به المپیاد جهانی مهارت 2013 لایپزیک آلمان اعزام خواهند شد.

وی افزود: تیم استان کرمان در دوره قبلی این مسابقات رتبه ششم را در بین 31 استان کشور کسب کرده و مهارت آموز رشته فناوری اتومبیل کرمان و مربی وی( بعنوان کارشناس-داور) به مسابقات جهانی 2012 لندن راه یافتند.

در پایان 30 نفر در پروژه های عملی موفق به کسب امتیاز و راهیابی به المپیاد کشوری شدند که در صورت کسب مقام در کشور به المپیاد جهانی ملی مهارت که هفتم و هشتم جولای سال 2013 میلادی در کشور آلمان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.