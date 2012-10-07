به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری در حاشیه افتتاح سالن چند منظوره مدیریت بحران شهر سرخه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش تعداد سالن های چند منظوره مدیریت بحران در این استان، گفت: همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی 9 سالن چند منظوره مدیریت بحران در استان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به ایجاد این سالن های جدید در شهرهای مختلف استان سمنان اظهار داشت:این سالن ها در مواقع عادی برای استفاده در برنامه های فرهنگی و ورزشی و در زمان وقوع حوادث به عنوان یک پایگاه امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرد.

طاهری با بیان اینکه این سالن ها در مراسمی با افتتاح سالن چند منظوره مدیریت بحران شهر سرخه به طور همزمان با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار سمنان و جمعی از مسئولان این استان افتتاح شده اند.

رئیس مدیریت بحران استان سمنان ضمن بیان اینکه سالن چند منظوره مدیریت بحران سرخه سمنان با زیربنای یک هزار و 428 مترمربع و هزینه شش میلیارد ریال احداث شده است، گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال آن توسط شهرداری سرخه و بقیه از اعتبارات استانی تامین شده است.

وی در خاتمه اظهار داشت: این سالن مشتمل بر بخش ورزشی و اداری با بخش های مدیریت آتش نشانی، امداد و نجات، اورژانس، آموزشی، اجتماعات ، انبارهای نگهداری تجهیزات و نیز فضای محوطه با بخش های محل استقرار چادرهای فرماندهی، اسکان موقت خانواده ها است.