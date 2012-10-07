دوره ارشد کارشناسی بهداشت در 8 دانشگاه کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی ظهر یکشنبه در همایش بهورزان و مربیان نمونه کشور اظهار داشت: باید نهضت راه اندازی دوره های ارشد بهداشت و سلامت جامعه نگر در تمام دانشگاه ها انجام شود و به صورت نیمه حضوری و با کمترین هزینه در این رشته ها پذیرش داشته باشند.

شریعتی تصریح کرد: بهورزان کشور با دلسوزی های فراوان برای نظام سلامت کشور به این جایگاه دست یافته اند و برای حفظ این رتبه باید به تقویت عملکرد بهورزان بپردازیم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت گفت: باید برای تقویت عملکرد بهورزان سراسر کشور دانش، توانایی و نگرش ها را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای تضمین آینده جایگاه بهورزان بیان کرد: نباید بهورزی را که سی سال در محیط روستا مانده و امکانی برای رشد علمی نداشته در همان سطح نگه داریم.

شریعتی تصریح کرد: نباید بهورزان را محدود کنیم و باید با ارتقا سطح دانش بهورزان در وضعیت اقتصادی واجتماعی بهورز بهبود ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت به نتیجه رسید که نگه داشتن بهورز در یک مقطع تحصیلی ثابت کار درستی نیست و باید بهورزان رشد وارتقا یابند.

وی بیان کرد:لایحه ای با هماهنگی نمایندگان بهورز آماده شد و طی آن محاسبه سابقه دو سال بهورزی، پرداخت حق سختی کار بهورزان و پرداخت تمام وقتی برای بهورزان درخواست شد.

وی افزود: تمام دنیا نقش ارزشمند بهورزان را می دانند و باید سعی کنیم که جایگاهاین قشر در سطح جامعه حفظ شود چرا که با وجود زحمات مستمر و ایثار گرانه بهورزان کشور تخصیص بودجه برای این بخش را نداریم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: این جایگاه و عزت برای بهورزان در کشور با تبلیغ ایجاد نشده است و از عملکرد آنان ناشی شده است.

وی یادآور شد: این جایگاه ارزشمند برای بهورزان از کار واتفاقی که در محیط واقعی ذداشته اند نشات گرفته است، از بیدار بودن بر سر زن باردار در روستایی دور افتاده، از مراقبت های مداوم از کودکان خردسال ناشی شده است.