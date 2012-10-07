بازار غیرشفاف محلی امن برای کسب سودهای کلان سوداگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی و شبکه مطالعات سیاستگزاری ایران(شمس) درباره نوسانات ارزی بیانیه ای صادر کرد.



متن این بیانیه به این شرح است:

اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن -از جمله همین تحریم ها و از این چیزها- مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهای دیگری وجود نخواهد داشت. چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است. کشور از این برهه عبور خواهد کرد... وضعیت بدر و خیبر یعنی همین. وضعیت بدر و خیبر یعنی تهدید هست، چالش هست اما بن بست نیست. در بدر امکانات کم بود. اما غلبه حاصل شد... در خیبر سختی وجود داشت...اما غلبه پیدا کردند. چالش هست اما در قبال چالش، توان و قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود دارد.» امام خامنه ای (3/5/91)

چندگاهی است که زمین مبارزه جمهوری اسلامی ایران و نظام استکبار شکل جدیدی به خود گرفته است. دشمنان این نظام، به هر شکل که بتوانند به دنبال هدف غایی خود -که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی چندپاره کردن کشور است می باشند. اما در این راستا مسیری طولانی را طی کرده و می کنند. گام اول این مسیر سنگ اندازی در مسیر پیشرفت و تعالی ملت ایران است. که از آن تعبیر به سیاست مهار می شود. به دنبال این گام دشمن تضعیف و سپس براندازی نظام را پی می گیرد.

در این راستا و پس از ناکامی دشمنان در بسیاری از عرصه ها در تقابل با نظام، دشمن وارد فاز جنگ تمام عیار اقتصادی شده است که اقدامات صورت گرفته تاکنون، طبق گزارش شورای سیاست خارجه آمریکا در سال 2010 قابل پیش بینی بود.

به دنبال مشکلات ایجاد شده در بخش پولی و به ویژه ارزی کشور لازم می دانیم نکاتی را متذکر شویم:

1- دشمن در تحریم ها علیه کشورمان از مسیر نارضایتی و آشوب های اجتماعی به دنبال براندازی نظام اسلامی می باشد. مهمترین عاملی که آنان را در رسیدن به این هدف یاری می کند، فساد ناشی از فضای غیرشفاف اقتصادی کشور است. مردم ما تاکنون ثابت کرده اند که در مقابل تهاجمات دشمنان، چه عرصه نظامی دیروز و چه اقتصادی امروز مقاومند و به این زودی دست از نظام برنمی دارند. اما آن چیزی که مردم را نسبت به نظام دلسرد می کند، فساد ناشی از این عدم شفافیت است. در فضای غیرشفاف موجود در اقتصاد کنونی کشور امکان هرگونه فسادی وجود دارد و امکان ردیابی آن نیست. متأسفانه تحریم دست آویزی شده است که دستگاه های مسئول کشور کم کاری های خود را گردن آن بیندازند.

2- آن چیزی که توفیقات دشمن را در فضای تحریم ها بیشتر کرده، تبعات رسانه ای و روانی تحریم ها بوده نه اثرات واقعی آنان. سوء مدیریت برخی از مسئولین -با وجود داشتن منابع کافی برای اداره کشور- که در اذهان برخی از مردم تعبیر به کمبود منابع شده است باعث بروز مشکلات عدیده ای شده است.

3- متأسفانه مسئولین در فضای رسانه ای بجای آنکه سعی در آرام کردن فضا و مقابله با اثرات روانی و رسانه ای دشمن نمایند خود به این فضا دامن زده و التهابات و تنش های بیشتری را به جامعه وارد می سازند.

مسئولین نبایستی وارد فضای تخریب و بی اخلاقی رسانه ای شوند و تأکیدات مقام معظم رهبری را در این باره مد نظر قرار دهند. در بعد اطلاع رسانی نیز دستگاه های مسئول بایستی دقت کافی را به کار ببندند و از اثرات منفی ناشی از خبر راه ندازی بورس ارز و پورتال ارزی پیش از آغاز به کار آنان درس عبرتی بگیرند. برای اعلام خبر راه اندازی طرحی در فضای عمومی ابتدا آن را انجام داده و سپس در رسانه ها اعلام نمایند.

4- به نظر می رسد دولت و سایر قوای نظام در شرایطی که ایجاد شده بر خلاف برخی تحلیل ها- تعمدی نداشته و ندارند و در حال تلاش هستند. اما به دلیل ناهماهنگی بین قوای سه گانه مملکت و حتی کشاندن دعواهای سیاسی به این فضا باعث به وجود آمدن این مشکلات شده اند. با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد، مسئولین بایستی «کمی» نیز به منافع ملی و انقلابی ایران اسلامی بیاندیشند تا تدابیر آنان در این عرصه موثر باشد.

5- درست است که در فضای به وجود آمده عوامل موثری مانند تحریم های اقتصادی، سوء مدیریت قوای سه گانه، آماده نبودن نهادهای اقتصادی و اجتماعی و... دخیلند (و میزان و اهمیت هرکدام از آنان نیز مشخص است) ولی در عین حال نباید از اثراتی که صرافان و عوامل همکار آنان در «بازار غیرشفاف» امروز گذارده، از نوسانات بازار کسب سود می کنند و به خاطر منافع کوچک خویش زیان های بزرگ به ملت وارد می کنند، چشم پوشی کرد. «بازار غیرشفاف» محل امنی برای کسب سودهای کلان سوداگری است.



6- عدم شفافیتی که امروز در بازار ارز دیده می شود عمدتا به دلیل کم کاری های است که در بانک مرکزی رخ داده و در شرایط فعلی(تحریم) پیامدهای ناشی از این عدم شفافیت زیاد شده و مشکلاتی را برای کشور پدید آورده است. امروز که بانک مرکزی مسئول ساماندهی بازار ارز در کشور است از تعداد کل صرافان کشور خبر دارد؟ چه تعدادی از آنان مجوز دارند؟ با چه سازوکاری بایستی با صرافان غیر مجاز به گونه ای برخورد کرد که بازار آنان به سمت بازارهای زیرزمینی و کاملا محرمانه نرود؟ حجم مبادلاتی که صرافان در کشور انجام می¬دهند چه مقدار است؟



7- راه اندازی سامانه نظارت ارزی(سنا) نقش مهمی در شفاف شدن بازار ارزی کشور دارد. بایستی سازوکار حذف دلالان و صرافی های غیر مجاز از بازار پیش بینی شود و گونه ای برنامه ریزی شود که استفاده از صرافی های غیرمجاز و دلالان برای متقاضیان، غیرجذاب، بدون منفعت و حتی با ریسک بالا باشد.



8- با توجه به اهمیت شفافیت و نیز توان بانک ها، «راه اندازی پورتال ارزی» امری ضروری به نظر می رسد. برای اینکه این مهم به درستی انجام پذیرد بایستی چند نکته مد نظر قرار گیرد. اولا در سریع-ترین زمان ممکن پورتال راه اندازی شود.

(از اولین اعلام خبر رسمی پورتال ارزی مدت زیادی می گذرد. چرا تاکنون انجام نشده است؟) ثانیا برای اینکه ارز تخصیص داده شده به درستی به واردات و نیازهای حقیقی ارزی اختصاص یابد، لازم است سامانه گمرکی نیز به این پورتال متصل شده تا از تبدیل شدن ارز وارداتی به ارز سوداگری جلوگیری شود.



ثالثا صرافی بانک ها در این پورتال بتوانند به صورت نامحدود و برای اهداف معین ثبت شده در پورتال، ارز تخصیص دهند. رابعا اولویت های 10گانه ای که برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده تماما کالایی است. بایستی موارد مورد نیاز برای تخصیص ارز جهت واردات خدمات نیز در نظر گرفته شود.(که در آن صورت بایستی به صورت صرفا «سامانه ای» اتصال با نهادهای ذیربط در پورتال برقرار گردد.)



9- نکته ای که بایستی در پایان به آن اشاره کرد این است که برخوردهای قضایی و امنیتی با عوامل اخلالگر بازار گرچه تا حدودی مشکلات را (به طور موقت) رفع می کند، اما با فساد مقابله نمی کند، بلکه مفسدین را هدف می گیرد. در حالی که سازوکار امروزه بازار فساد زاست و با حذف مفسدین امروزی، سازوکار موجود خود به خود مفسد جدید پدید می آورد.

راه حل مطمئن و بلندمدت این مشکلات مبارزه سیستمی با فساد و خشکاندن عوامل فساد زاست. امیدواریم مسئولین مربوطه در این امر کوتاهی نکرده که در غیر این صورت بایستی در پیشگاه الهی جوابگو باشند و مواخذه گردند.

