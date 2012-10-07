به گزارش خبرگزاری مهر، جوکوویچ موفق شد در دیدار فینال که بعدازظهر امروز یکشنبه به اتمام رسید در دو ست پیاپی و با نتایج 7 بر 6 و 6 بر 2 سونگا را از پیش رو بردارد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. جوکوویچ که در سال های 2009 و 2010 نیز قهرمان تنیس اوپن چین شده بود چهارمین قهرمانی خود در سال جاری را جشن گرفت.

در بخش دوبل این رقابت‌ها نیز مایک برایان و برادرش باب برایان آمریکایی در دو ست پیاپی و با نتایج 6 بر 3 و 6 بر 2 تیم دو نفره کارلوس برلوک و دنیس ایستومین را شکست دادند تا برای سومین بار در چهار سال اخیر قهرمانی اوپن چین را کسب کنند.