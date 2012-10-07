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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

جوکوویچ قهرمان رقابت‌های تنیس پکن شد

جوکوویچ قهرمان رقابت‌های تنیس پکن شد

نواک جوکوویچ مرد شماره دو تنیس جهان با شکست "ژو ویلفرد سونگا" تنیسور فرانسوی عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس اوپن چین در پکن را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوکوویچ موفق شد در دیدار فینال که بعدازظهر امروز یکشنبه به اتمام رسید در دو ست پیاپی و با نتایج 7 بر 6 و 6 بر 2 سونگا را از پیش رو بردارد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. جوکوویچ که در سال های 2009 و 2010 نیز قهرمان تنیس اوپن چین شده بود چهارمین قهرمانی خود در سال جاری را جشن گرفت.

در بخش دوبل این رقابت‌ها نیز مایک برایان و برادرش باب برایان آمریکایی در دو ست پیاپی و با نتایج 6 بر 3 و 6 بر 2 تیم دو نفره کارلوس برلوک و دنیس ایستومین را شکست دادند تا برای سومین بار در چهار سال اخیر قهرمانی اوپن چین را کسب کنند.

کد مطلب 1714321

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