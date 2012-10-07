مشکل اصلی بیکاران چهار محال و بختیاری عدم حرفه آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله سعیدی پیش از ظهر یک شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: برای 18 هزار نفر از صنعت گران این استان کارت فنی حرفه ای صادر شده است.
وی تصریح کرد: دانش آموختگان نظام نظری در این استان یک دوره مهارتی را برای ورود به بازار کار طی می کنند.
سعیدی با اشاره به اینکه صنعتگران و قالی بافان این استان به مهارتها ی فنی روی می آورند، عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل روی آوردن به کلاس های مهارت های فنی بیمه شدن صنعتگران و قالی بافان استان بوده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری ادامه داد: در سال گذشته اولویت جذب نیرو در دستگاه ها با افرادی بوده است که مهارتهای فنی را طی کرده بودند.
سعیدی یادآور شد: مهارت های نظری و مهارت های فنی مکمل همدیگر هستند که هر کدام بدون دیگری امکان پذیر نیست.
وی بیان داشت: دانشجویان علمی کاربردی این استان در رشته های مختلف مهارت هایی را نیز کسب می کنند .
سعیدی با بیان اینکه هشت راهبرد فنی و حرفه ای وجود دارد، بیان داشت: بخش حضور در المپیادهای بین المللی یکی از راهبردهای فنی و حرفه ای که 670 نفر از نخبگان فنی و حرفه ای در سطح کشور آزمون گرفته شده است .
وی افزود: 670 نفر از نخبگان فنی و حرفه ای که آزمون گرفته شد کسانی که در این آزمون قبول شده اند در سال 92 در مسابقاتی که در کشور آلمان برگزار می شود شرکت می کنند.
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