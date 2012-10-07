540 بیمارستان کشور لوح دوستدار سلامت دریافت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی در مراسم روزجهانی کودک افزود: در این بیمارستانها مراقبتهای یک تا 60 ماهگی از نوزاد و کودک شامل ویزیت کامل، اجرای برنامه ملی سلامت کودکان و مراقبتهای ادغام یافته، ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون، ویزیت دهان و دندان، کنترل شنوایی و بینایی، برنامه های پیشگیری از سوانح و حوادث و بسیاری دیگر از برنامه های مراقبت از کودکان و ارتقای سلامت آنان انجام می شود.

وی اظهار داشت: تمامی کادر مرتبط با مادر و نوازد آموزشهای لازم را در این خصوص دیده اند و برنامه بهبود مراقبت یافته «مانا» به مدیریت این بیمارستانها در مورد کودکان انجام می شود.

امامی رضوی گفت: از سال 86 تاکنون کلیه مرگ های نوزادان و کودکان در مراکز درمانی ثبت شده و فرآیند مرگ و میرها بررسی می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه مراقبت از 16 میلیون و 700 هزار کودک زیر 5 سال در طول سال گذشته، اظهار داشت: به کمک آموزش و پرورش کلیه معاینات ورود به مدارس در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان انجام شده و می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه 11 درصد کودکان در این مراقبتها برای دریافت درمان به سطوح بالاتر ارجاع شده اند، گفت: دهه 50 و 60 حدود 30 تا 40 هزار کودک سالانه تنها بر اثر بیماریهای مربوط به اسهال فوت می کردند، ضمن اینکه در آن سالها سوء تغذیه هم بین کودکان شایع بود ولی هم اکنون این میزان مرگ و میر به 20 کودک زیر 5 سال در هر هزار تولد رسیده است.