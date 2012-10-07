به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل درباره وضعیت بازار ارز گفت: در شرایط کنونی تصمیماتی اخذ شده که نتیجه آن نیاز به گذشت زمان دارد و باید با فرصت دادن به این تصمیمات اقتصادی اجازه داد حاصل آن مشخص شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی مشکلات ارزی رو به بهبودی است، افزود: به نظر می‌رسد اینکه مرکزی با این عنوان دلار را به صورت اسکناس در اختیار مردم نمی‌گذارد و زیر قیمت بازار به شکل الکترونیکی دلار را به فروش می‌رساند، تصمیم بدی نباشد.

وی با تأکید براینکه این تصمیم دولت به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: باید در کنار تصمیمات ارزی دولت در مرکز مبادلات، بازار آزاد و صرافی‌ها به خوبی کنترل شود.

حداد با یادآوری اینکه ارز در مرکز مبادلات با نرخ کمتری زیر قیمت بازار آزاد تحویل متقاضیان می‌شود، ادامه داد: نباید بازار آزاد طوری رها شود که نرخ در مرکز مبادلات ارزی که بیشتر حجم مبادلات به خود را اختصاص می‌دهد، از این بازار تبعیت کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: در شرایط کنونی باید تصمیمات به گونه‌ای باشد که بازار بیرون از مرکز مبادلات ارزی پیروی کند نه اینکه نرخ در مرکز مبادلات از نرخ دلار در بازار آزاد پیروی کند.

