به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل درباره وضعیت بازار ارز گفت: در شرایط کنونی تصمیماتی اخذ شده که نتیجه آن نیاز به گذشت زمان دارد و باید با فرصت دادن به این تصمیمات اقتصادی اجازه داد حاصل آن مشخص شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی مشکلات ارزی رو به بهبودی است، افزود: به نظر میرسد اینکه مرکزی با این عنوان دلار را به صورت اسکناس در اختیار مردم نمیگذارد و زیر قیمت بازار به شکل الکترونیکی دلار را به فروش میرساند، تصمیم بدی نباشد.
وی با تأکید براینکه این تصمیم دولت به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: باید در کنار تصمیمات ارزی دولت در مرکز مبادلات، بازار آزاد و صرافیها به خوبی کنترل شود.
حداد با یادآوری اینکه ارز در مرکز مبادلات با نرخ کمتری زیر قیمت بازار آزاد تحویل متقاضیان میشود، ادامه داد: نباید بازار آزاد طوری رها شود که نرخ در مرکز مبادلات ارزی که بیشتر حجم مبادلات به خود را اختصاص میدهد، از این بازار تبعیت کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: در شرایط کنونی باید تصمیمات به گونهای باشد که بازار بیرون از مرکز مبادلات ارزی پیروی کند نه اینکه نرخ در مرکز مبادلات از نرخ دلار در بازار آزاد پیروی کند.
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