الصاق طرح شبنم بر 42 هزار کالای خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهارداشت: اجرای طرح شبنم در خراسان جنوبی موفقیت آمیز بوده و تاکنون 42 هزار فقره الصاق در استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا کارگزار طرح شبنم نیز در استان مشخص و به مرکز معرفی شده است.

به گفته وی عمده کالا ها از سوی مجمع امور صنفی و اتحادیه های صنفی در استان استان انجام می شود.

جمیع ادامه داد: علاوه بر گروه کالای اول گروه کالایی دیگری نیز به استان ابلاغ شده که تا اول آذر ماه الصاق انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون الصاق طرح شبنم برای مغازه ها در حال اجرا است، افزود: کالاهای وارد شده از گمرک دارای این الصاق هستند.

تشکیل 30 پرونده تخلف قاچاق کالا در استان

جمیع همچنین به فعالیت های واحد نظارت این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: در خصوص کشفیات کالای قاچاق در سطح استان طی شش ماهه امسال 700 مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این راستا30 فقره پرونده تخلف در استان تشکیل شده است، یادآور شد: میزان جریمه این تخلفات 900 میلیون تومان برآورد شده است.

اجرای طرح شبنم نیازمند مدیریت جامع

رئیس مجمع امور صنفی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند مدیریت جامع از سوی مسئولان است، گفت: باید این طرح در مرکز نیز اجرایی شود.

محمد یزدان شناس با اشاره به اینکه دو تیم بازرسی در امور صنفی برای رسیدگی به این طرح در استان تعیین شده است، افزود: هم اکنون بازار استان متعادل شده و تنها مشکل در این طرح ورود کالا های بدون برچسب از تهران و سایر استانها است.

رئیس مجمع امور صنفی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این طرح باید به طور یکسان در کشور اجرایی شود، یادآور شد: اعتدال در بازارهای استان نیازمند مدیریت از سوی مدیران در مرکز است.