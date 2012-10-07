ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت گلف استان البرز از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاب ریاست هیئت گلف برگزار می شود بنابراین داوطلبان برای کاندیداتوری می توانند برای ثبت نام اقدام کنند.



اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور، نداشتن سوء سابقه کیفری و دارا بودن حداقل تحصیلات فوق دیپلم و کسانی که قبلاً سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی را داشته اند با مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند در صورتی که استعفا نداده باشند.

دارا بودن حداقل 30 سال سن و سکونت در استان البرز از دیگر شرایطی است که داوطلبان باید داشته باشند.



شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح، آخرین مدرک تحصیلی هر کدام دو برگ، تکمیل فرم مشخصات فردی، ارائه برنامه و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ، دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است.

علاقمندان و داوطلبان برای ثبت نام می توانند به اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، گروه توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای امورمجامع مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32540102 تماس بگیرند.



17 مهر ماه سال جاری تا پایان وقت اداری روز 24 مهر ماه از ساعت 8 صبح الی 14 زمان ثبت نام است.

