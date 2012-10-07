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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

فلاح اعلام کرد:

استفاده از لباس محلی جهت حفظ فرهنگ است

استفاده از لباس محلی جهت حفظ فرهنگ است

ساری - خبرگزاری مهر: یک هنرمند هنرهای تجسمی مازندران، گفت:‌ استفاده از لباس محلی، اقدامی در راستای حفظ فرهنگ و اصالت هر منطقه است.

سمانه سادات فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در فرهنگسرای نیاوران، اظهار داشت:‌ شناسایی هنر و فرهنگ اقوام مختلف با برگزاری هفته هنر هر استان، مقدور است.

وی ادامه داد: برای اشاعه فرهنگ و هنر هر منطقه، هر اندازه کار انجام شود، باز کم است و باید گامهای اساسی‌تری در این زمینه برداریم.

این هنرمند هنرهای تجسمی با اشاره به اینکه برای حفظ اصالت و فرهنگ، از پوشش و لباس محلی استفاده می‌ کنیم، متذکر شد: پوشش هر قوم در دوره‌های مختلف با تغییراتی همراه بوده است.

فلاح با بیان اینکه هر قوم و فرهنگی را با لباس همان قوم می‌شناسند، تصریح کرد: لباس معرفی کننده بخشی از فرهنگ یک قوم است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری هفته هنر تا حدودی در راستای حفظ و معرفی فرهنگ و هنر هر منطقه، تاثیرگذار است، گفت: برگزاری این برنامه نباید صرفا محدود به یک هفته شود و باید در طول سال، برنامه‌های اینچنینی برگزار شود.

سمانه فلاح کارهای هنری خود را از سال 77 آغاز کرده و در زمینه‌های گرافیک، نقاشی و سفال فعالیت می‌ کند. وی دانش‌آموخته رشته گرافیک و باستان‌شناسی است و اینک در گروه آیینی زندگی، کار طراحی دکور را انجام می‌دهد.

هفته هنر مازندران از 15 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران آغاز و تا 19 مهرماه ادامه دارد.

کد مطلب 1714337

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