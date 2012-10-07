برداشت زیتون روغنی در رودبار /صدور 3600 پروانه کسب برای واحدهای صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور رنگیدن پیش بینی کرد: باغداران رودباری با استحصال 650 تن روغن از این مقدار زیتون 100 میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

وی همچنین با بیان اینکه برداشت زیتون روغنی تا پایان آذر ماه امسال ادامه دارد، اظهارداشت: میانگین استحصال روغن از هر 100 کیلو زیتون 20 کیلوگرم است.

مدیرجهاد کشاورزی رودبار با اعلام اینکه هفت کارخانه روغن کشی در این منطقه فعال است، یادآورشد: شهرستان مزبور پنج هزار و 500 هکتار باغ زیتون بارده دارد که سالانه بطور میانگین 12 هزار تن محصول از این باغ ها برداشت می شود.

رسانه در توسعه فرهنگی نقشی انکار ناپذیر دارد

استاندار گیلان گفت: رسانه در توسعه فرهنگی استان نقشی انکار ناپذیر دارد ودر چنین جامعه ای رسانه ها با تولید وتوزیع مطلوب برنامه ها واطلاعات، نقش زیادی در بالابردن آگاهی بر عهده دارند وجامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند.

کیهان هاشم نیا افزود: رسانه ها در زمینه توسعه فرهنگی می توانند عامل آمیختگی توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل اقتصادی وسنتهای بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند.

وی اظهار داشت :هرچه تنوع برنامه ها با توجه به مسائل روز جامعه وخواسته های اقشار مختلف، مخاطبان رسانه بیشتر شده واعتلای ارزشها انقلاب اسلامی وهدایت مردم بسوی دین مداری محقق خواهد شد.

صدور 3600 پروانه کسب برای واحدهای صنفی استان

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از صدور سه هزار و 617 فقره پروانه کسب برای واحدهای صنفی استان در شش ماهه نخست امسال خبرداد و گفت: در این مدت همچنین هزار و 294 فقره پروانه کسب در استان تمدید شد.

مجید زیرک افزود: در مدت زمان مزبور 53 جلسه کمیسیون نظارت بر بازار و 84 جلسه انجمن نظارت نیز در استان تشکیل شد که هدف اصلی برگزاری این جلسات نظارت و تنظیم بازار در استان بوده است.

وی اظهارداشت: طی این مدت یک فقره جواز تاسیس انبار کالا با ظرفیت 700 تن و دو فقره جواز تاسیس سردخانه با ظرفیت هشت هزار تن در استان صادر شده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن وتجارت گیلان با اشاره به اینکه 23 شرکت پخش کالا در استان برای اخذ ایران کد معرفی شده اند، گفت: در شش ماهه نخست امسال 21 مورد بازدید از شرکتهای پخش کالا و نیز طرح های در حال اجرا این حوزه صورت گرفته است.

رشد اقتصادی در هر جامعه‌ ای با اتکا به ظرفیت های بخش خصوصی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم شهرستان رودبار به دلیل نبود امکانات رفاهی، زندگی و اشتغال از شهرستان کوچ می ‌کنند.

عطا الله حکیمی اظهارداشت: توسعه یافتگی و رشد اقتصادی در هر جامعه‌ ای با اتکا به توانمندی ‌ها و ظرفیت های بخش خصوصی به ویژه در زیربخش ‌های صنعت، کشاورزی و خدمات تعریف شده است.

وی همچنین با بیان اینکه تولید ملی موجب اقتصادر کشور می شود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند که باید مردم و مسئولان به این مهم توجه کنند.

نماینده مردم رودبار تاکید کرد: اگر تولیدات داخلی رونق پیدا کند ضمن رفع مشکل بیکاری باعث پویایی اقتصاد در جامعه و همچنین سدی محکم در برابر تحریمهای ظالمانه دشمنان خواهد شد.

وی ادامه داد: دشمن امروز برای مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی بر روی مسائل اقتصادی متمرکز شده نه اینکه عرصه‌ های دیگر را فراموش کرده باشد.