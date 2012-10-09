مرز بین نقد و گزارش موسیقی نامشخص است

نادر مشایخی آهنگساز ضمن بیان این مطلب با مثبت ارزیابی کردن برگزاری جشنواره سایت های موسیقی و وبلاگ های موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انبوهی مقالات و نوشته های موسیقی به جایی رسیده که در جشنواره ای ویژه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی در ادامه افزود: نیاز هنر موسیقی در شرایط فعلی این است که درباره این هنر بیش از پیش صحبت ، گفتگو و نقد نوشته شود و مطالب علمی مورد ارزیابی قرار گیرد. من همواره به شاگردانم می گفتم که اگر به اندازه لازم نوشته در زمینه موسیقی داشتیم، اصطلاحات غلط در ترجمه فارسی موسیقی تا به حال از بین رفته بود، مثلا کنسونانس و دیسونانس را سالها پیش ترجمه کردند به مطبوع و نامطبوع، سال ها است به هنرجویان موسیقی می گوییم این نامطبوع ها بد نیستند! یا مثلا پرفورمنس را "هنر اجرا" ترجمه کردیم که معنای کاملی ندارد.
رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در ادامه با اشاره به ضروت نگارش نقد فنی گفت: هنر موسیقی نیاز به نوشتن نقدهای فنی دارد و متاسفانه در ایران نقد با گزارش کنسرت اشتباه گرفته می شود به این معنا که درباره چگونگی نگارش یک اجرا بیش از آنالیز قطعات بیشتر نوشته می شود و حال اینکه لازم است این رویه در جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقی اصلاح شود.
این آهنگساز همچنین متذکر شد: یکی از نکات دیگر اینکه مرز بین نقد و گزارش باید مشخص شود و شخصا از نوشته شدن نقد در مورد آثارم چه مثبت باشد و چه منفی استقبال می کنم. چراکه می دانم اثری که ساختم در هر صورت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و حال اینکه اگر نظری مطرح نشود و فقط مثبت بگوید قطعا یک جای اثر من ایراد داشته است.
مشایخی در پایان درباره رواج نگارش نقد به شیوه کشورهای اروپایی گفت: شرایط موسیقی در ایران با اروپا متفاوت است از همین رو باید مختصات فرهنگی هنر موسیقی را درک کنیم.
لازم به ذکر است دومین جشنواره سایت های موسیقی ایران به دبیری سجاد پورقناد آبان ماه امسال برگزار می شود و مسعود خامسی پور به عنوان داور بخش عکس این دوره از جشنواره انتخاب شده است.
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