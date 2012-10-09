مرز بین نقد و گزارش موسیقی نامشخص است

رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در ادامه با اشاره به ضروت نگارش نقد فنی گفت: هنر موسیقی نیاز به نوشتن نقدهای فنی دارد و متاسفانه در ایران نقد با گزارش کنسرت اشتباه گرفته می شود به این معنا که درباره چگونگی نگارش یک اجرا بیش از آنالیز قطعات بیشتر نوشته می شود و حال اینکه لازم است این رویه در جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقی اصلاح شود.

این آهنگساز همچنین متذکر شد: یکی از نکات دیگر اینکه مرز بین نقد و گزارش باید مشخص شود و شخصا از نوشته شدن نقد در مورد آثارم چه مثبت باشد و چه منفی استقبال می کنم. چراکه می دانم اثری که ساختم در هر صورت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و حال اینکه اگر نظری مطرح نشود و فقط مثبت بگوید قطعا یک جای اثر من ایراد داشته است.



مشایخی در پایان درباره رواج نگارش نقد به شیوه کشورهای اروپایی گفت: شرایط موسیقی در ایران با اروپا متفاوت است از همین رو باید مختصات فرهنگی هنر موسیقی را درک کنیم.