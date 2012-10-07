200 میلیون تومان اعتبار برای پروژه نیروگاه انرژی خورشیدی دانشگاه باهنر کرمان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پورامیری پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی در دانشگاه باهنر کرمان گفت: تولید انرژی در دانشگاه کرمان در مقایسه با سایر دانشگاه های کشور مثل اهواز تفاوت بسیار زیادی را داراست.

عبدالرضا پورامیری اظهار داشت: با وجود اینکه اساتید دانشگاه تهران فکر می کردند بنا کردن این نیروگاه انرژی در کرمان مناسب نیست اما در همین یک ماه اخیر پیشروی بسیار خوبی داشته ایم و می توان انرژی ساختمان را چه در تابستان و چه در زمستان از همین راه تامین کرد.

وی افزود: ارتفاع از سطح دریا، کمتر بودن غلظت جو، شدت تابش، خشک بودن هوا و اختلاف شدید دمایی که شب داریم باعث شده است که برای استفاده و تولید انرژی خورشیدی جزء نقاط بسیار مساعد شناخته شویم.

پورامیری در ادامه با اشاره به مدل جالبی که داشته اند، گفت: یک مجتمع 9 واحدی تابستان پارسال با استفاده از این نوع انرژی خورشیدی آب گرم مصرفی تمام ساختمان را تولید می کردند و نهایتا قبض گازشان بیست هزار تومان شد و در زمستان هم به عنوان پیش گرمایش این سیستم استفاده شد که حدود 30 تا 40 درصد میزان مصرف کاهش پیدا کرده بود.

مجری طرح انرژی خورشیدی دانشگاه باهنر کرمان ابراز داشت: بنابراین در ایران جزء معدود جاهایی هستیم که می توانیم خیلی خوب از این سیستم استفاده کنیم چون به علت خشک بودن هوا احتیاج به بار حرارتی نداریم.

وی همچنین گفت: با وجود هوای سرد در کنار خشک بودن هوا در مقایسه با استان های جنوبی مثل بندرعباس احتیاجی به حرارت نیست چرا که در کرمان همزمان هم آفتاب و هم نیاز به انرژی را دارا هستیم.

پورامیری ادامه داد: این در حالی است که راندمان بالا رابطه غیرمستقیم با حرارت دارد و هر جا که حرارت بالا برود راندمان پایین می آید بنابراین هر جای کرمان هم مناسب این کار نیست، ممکن است با وجود گرمای زیاد شهداد حرارت بسیار بالا و راندمان کم باشد ولی در خود کرمان حرارت پایین و راندمان بالا باشد.

وی همچنین افزود: کرمان پتانسیل های خوب و بسیار بالایی از نظر تابش خورشید و دریافت انرژی دارد، بنابراین باید قدم های جدی تری در این خصوص در ایران برداشته شود.

پورامیری در خصوص اعتبار این پروژه نیز اظهار داشت: اعتبار این پروژه را معاونت فن آوری ریاست جمهوری دانشگاه 200 میلیون تومان با کمک دانشگاه تامین کرده است و این 20 کیلووات انرژی در روز صرف برق دانشگاه می شود.

وی با بیان اینکه در مدت یک ماه که به طور آزمایشی این پنل ها نصب شده اند حدود 6.6 دهم مگابایت توانسته ایم به شبکه تزریق و صرفه جویی کنیم گفت: این کار اگر با قیمت های جهانی مقایسه شود پیش بینی می کنیم بعد از حدود 2.5 سال، حدود 25 سال عملا برای دانشگاه سودآوری می آوریم.

وی همچنین گفت: رسیدن به اهداف عالی تر و بالاتر حمایت های جدی تر و عزم و اراده جامعه مهندسین را می طلبد که کرمان را در آینده ای نه چندان دور به مرکز و قطب و محور انرژی های خورشیدی در ایران بشناسیم.