خانواده ها در شخصیت بخشی به فرزندان اثرگذار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی در همایش استانی کودک، خانواده و جامعه با اشاره به اینکه اسلام به تربیت اخلاقی و اجتماعی افراد و ایجاد حس نوع دوستی به دیگران توجه ویژه دارد، خودخواهی و بی توجهی نسبت به نیازهای دیگران را ریشه بسیاری از زشتی ها دانست.

وی افزود: سلامت جسمی، روانی و عقلی انسان و در بعد وسیع تر جامعه، وابستگی عمیق و غیر قابل انکاری به چگونگی و کیفیت این دوره از زندگی دارد. محدودیت های جسمی و روند رو به رشد عقلی کودکان ایجاب می کند که حمایت های خاص و مراقبت های ویژه ای برای این گروه سنی مد نظر قرار گیرد.



ناصحی گفت: از مصادیق مهم پیشگیری از آسیب های کودکان، توجه به نیاز های عاطفی، روابط دوستانه و رفاقت، محبت، اجتماعی کردن فرزندان، مشورت با فرزندان، رفتار عادلانه و به دور از تبعیض، آموزش های دینی و تقویت مبانی اعتقادی و بالا بردن سطح دانش و معرفت کودک است.

وی افزود: نحوه و ساختار تعامل کودک با دیگران و محیط اجتماعی در دوران بعدی تحت تاثیر رفتاری بوده که از محیط خانواده گرفته و روش هایی که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند در شکل گیری شخصیت و رشد کودک و ویژگی های رفتاری و اخلاقی او تاثیر فراوان و گاه همیشگی دارد.

ناصحی با بیان اینکه خانواده یکی از ساختارهای قدرتمند مراقبت و تربیت افراد در دوران طفولیت و کودکی است و آشنا کردن فرزندان با معیارهای اجتماعی و اخلاقی، آنان را برای ورود به اجتماع و زندگی جمعی مهیا می سازد گفت: خانواده اولین و قدیمی ترین محلی است که کودک در آن با دیگران ارتباط برقرار می کند و مسئولیت انتقال ارزش های اخلاقی مذهبی و اجتماعی راخانواده به عهده دارد.