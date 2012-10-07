به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، وجیه‌الله چشمه سری در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: غلامرضا رضایی پس از رفع مصدومیت، احساس درد ندارد و برای تقویت کشاله به تمرینات فیزیوتراپی می پردازد تا چند روز دیگر در تمرینات گروهی تیم شرکت می کند.

وی در همین خصوص افزود: میثم نقی زاده که در پایان بازی برابر سایپا از ناحیه کشاله احساس درد می کرد با تمرینات ویژه تحت درمان و فیزیوتراپی قراردارد. وی نیز طی روزهای آینده به تمرینات گروهی تیم باز خواهد گشت.

پزشک تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: حمیدرضا علی عسگری هم در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرینات فیزتراپی انجام می دهد. او روز یکشنبه با لباس شخصی در تمرین سرخپوشان حضور یافت و مصمم هستیم هر چه زودتر او را در اختیار کادر فنی قرار دهیم.

چشمه سری تصریح کرد: امیرحسین فشنگچی پس از رفع مصدومیت در تمرینات گروهی حضور دارد و به موازات آن، تمرینات توانبخشی و تقویتی را نیز در دستور کار وی قرار داده ایم.

پزشک تیم پرسپولیس در خصوص عمل جراحی مسعود داستانی، اظهار داشت: طبق نظر پزشک جراح داستانی این بازیکن باید به مدت 10 روز استراحت کند و بعد از آن با ویزیت و معاینات ویژه، میزان بهبودیش مشخص خواهد شد.