نمایشگاه فرهنگی، هنری آثار کودکان در گیلانغرب گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 500 اثر برتر متعلق به دختران و پسران هفت تا 16 سال این شهرستان در بخش های سفال، نقاشی، کاردستی و تصویرسازی بر روی کوزه های سفالی در این مکان در معرض نمایش گذاشته شده است.

دراین نمایشگاه آثار دو کودک دیگر که موفق به کسب رتبه برتر کشوری در رشته نقاشی شدند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

لازم به ذکر است،آثار پنج کودک شهرستان گیلانغرب نیز که موفق به کسب یک نشان نقره و چهار دیپلم افتخار از مسابقات نقاشی سازمان ملل متحد، اسلوونی، ترکیه و ژاپن شده بودنددر معرض نمایش قرار گرفت.

گفتنی است،این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است.

