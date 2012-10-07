  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

همزمان با روز جهانی کودک؛

نمایشگاه فرهنگی، هنری آثار کودکان در گیلانغرب گشایش یافت

نمایشگاه فرهنگی، هنری آثار کودکان در گیلانغرب گشایش یافت

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: همزمان با 16 مهر روز جهانی کودک، نمایشگاه فرهنگی، هنری آثار کودکان گیلانغرب روز یکشنبه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 500 اثر برتر متعلق به دختران و پسران هفت تا 16 سال این شهرستان در بخش های سفال، نقاشی، کاردستی و تصویرسازی بر روی کوزه های سفالی در این مکان در معرض نمایش گذاشته شده است.

دراین نمایشگاه  آثار دو کودک دیگر که موفق به کسب رتبه برتر کشوری در رشته نقاشی شدند، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

لازم به ذکر است،آثار پنج کودک شهرستان گیلانغرب نیز که موفق به کسب یک نشان نقره و چهار دیپلم افتخار از مسابقات نقاشی سازمان ملل متحد، اسلوونی، ترکیه و ژاپن شده بودنددر معرض نمایش قرار گرفت.

گفتنی است،این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است.
 

کد مطلب 1714349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها