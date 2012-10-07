ارزش معاملات بورس به 79 میلیاردتومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بازده نقدی و قیمت در تالار شیشه ای حافظ امروز یکشنبه با کاهش 4 واحدی به رقم 28 هزار و 858 واحد رسید.

این در حالی است که شاخص بازار اول (تالار اصلی) با افزایش 4 واحدی به عدد 23 هزار و 722 واحد دست یافت. در مقابل اما شاخص بازار دوم (تالار فرعی) با 64 واحد کاهش رقم 41 هزار و 75 واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات سهام در بازار سهام امروز به بیش از 79 میلیارد تومان بالغ شد.

در عین حال شرکت های فولاد مبارکه اصفهان با 41 واحد افزایش و مخابرات ایران با 24 واحد کاهش تاثیر گذارترین نمادهای معاملاتی بر شاخص کل بورس تهران بودند. در بازار سهام امروز عمده نگاه ها همچنان به بازار ارز و تحولات رخ داده در این بازار اختصاص داشت.

گفتنی است عمده معامله گران بازار سهام هم اینک در انتظار روشن شدن تکلیف آزاد سازی مواد تولیدی پالایشگاه ها هستند که می تواند در صورت تحقق، بر سودآوری شرکت های پتروشیمی تاثیرگذاری مستقیم دربر داشته باشد. در همین راستا سازمان خصوصی سازی اعلام کرده در اواخر آبان ماه امسال 17 درصد از کل سهام پالایش نفت بندرعباس را به قیمت پایه هر سهم 252 تومان و 9 ریال از طریق بورس واگذار کند.

در عین حال 34.41 درصد سهام شرکت پالایش نفت تبریز به قیمت پایه هر سهم 347 تومان و8 ریال و 17 درصد از سهام شرکت پالایش نفت شیراز به قیمت پایه هر سهم 570 تومان را از طریق فرابورس در طول مدت مذکور عرضه خواهد شد.

از دیگر عرضه های اعلام شده بلوک 17 درصدی سهام حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بوده و که برای دومین بار به قیمت پایه هر سهم 108تومان و 3 ریال عرضه خواهد شد. در گروه خودرو یی ها اما امروز خبرهایی از آماده سازی عرضه بلوک 33.7 درصدی سهام بانک پارسیان از طرف گروه ایران خودرو طی روزهای آینده شنیده شد.