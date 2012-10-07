به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند عصر امروز بدون حضور امیر قلعه نویی تمریناتش را در زمین کمپ اختصاصی این باشگاه پیگیری کرد. در این تمرین آرش برهانی و سیاوش اکبرپور با اجازه کادر فنی غایب بودند. ضمن اینکه بازیکنان ملی پوش این تیم نیز در اردوی تیم ملی حضور داشتند.

در این تمرین که با حضور منصور پورحیدری و شاهرخ بیانی و زیر نظر دستیاران قلعه نویی برگزار شد، آبی پوشان مرور کارهای تاکتیکی را در دستور کار خود قرار دادند. در این تمرینات یک بازیکن تستی نیز حضور داشت که گفته می شود مقیم خارج از ایران است.

تیم فوتبال استقلال که تا روز چهارشنبه تمریناتش را صبح و بعدازظهر برگزار خواهد کرد، قصد دارد روز جمعه در دیداری تدارکاتی به میدان برود که البته هنوز نام حریف این تیم مشخص نشده است.