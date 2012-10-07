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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

افراد افسرده بیشتر دچار بیماری قلبی می شوند

افراد افسرده بیشتر دچار بیماری قلبی می شوند

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه اختلال افسردگی در 15 تا 20 درصد بیمارانی که دچار سکته قلبی می شود وجود دارد، افزود: افزایش عوامل اضطرابی خطر مرگ قلبی را سه بار افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه محرری گفت: بررسیهای انجام شده نشان می دهد که ویژگیهای شخصیتهای برون گرا با خصوصیاتی از جمله مثبت نگر، معاشرتی و با اعتماد به نفس بالا باعث می شود تا استرسها و به دنبال آن خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در این افراد کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر ویژگیهای افراد عصبی مزاج، تند خو، بدبینی، پرخاشگر، حساس و واکنش گرا، تاثیر منفی بر روی سیستم قلب و عروق داشته و خطر ابتلا به بیماریهای قلبی در این افراد را افزایش می دهد.

رئیس بیمارستان روانپزشکی ابن سینا و حجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: این افراد در بسیاری از مواقع به دلیل سختکوشی و رقابت گر بودن ممکن است از نظر اجتماعی در موقعیت های بالایی قرار دارند اما استعداد ابتلا به بیماریهای قلبی را به دلیل استرس داشتن و پرخاشگر بودن را دارند.

محرری با اشاره به اینکه استرس باعث افزایش بار زیاد قلب می شود، افزود: استرس باعث آزاد شدن هورمون های آدرنالین و کورتیزول شده و باعث افزایش ضربان و بار قلب می شود.

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه با اشاره به آماری در زمینه رابطه اختلالات روانپزشکی و بیماریهای قلبی و عروقی گفت: طبق بررسیهای انجام شده پنج تا 10 درصد بیماران قلبی سرپایی اختلالات اضطرابی داشته و 10 تا 15 درصد اختلال خلقی مثل افسردگی دارند.

محرریی با بیان اینکه اختلال افسردگی در 15 تا 20 درصد بیمارانی که دچار سکته قلبی می شود وجود دارد، افزود: افزایش عوامل اضطرابی خطر مرگ قلبی را سه بار افزایش می دهد.

وی در پایان گفت: در زنان به دلیل اینکه استرسها و اضطرابهای خود را کلامی می کنند، خطر ابتلا به بیماریهای قلبی نسبت به مردان کاهش می یابد.

کد مطلب 1714352

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