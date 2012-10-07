افراد افسرده بیشتر دچار بیماری قلبی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه محرری گفت: بررسیهای انجام شده نشان می دهد که ویژگیهای شخصیتهای برون گرا با خصوصیاتی از جمله مثبت نگر، معاشرتی و با اعتماد به نفس بالا باعث می شود تا استرسها و به دنبال آن خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی در این افراد کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر ویژگیهای افراد عصبی مزاج، تند خو، بدبینی، پرخاشگر، حساس و واکنش گرا، تاثیر منفی بر روی سیستم قلب و عروق داشته و خطر ابتلا به بیماریهای قلبی در این افراد را افزایش می دهد.

رئیس بیمارستان روانپزشکی ابن سینا و حجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: این افراد در بسیاری از مواقع به دلیل سختکوشی و رقابت گر بودن ممکن است از نظر اجتماعی در موقعیت های بالایی قرار دارند اما استعداد ابتلا به بیماریهای قلبی را به دلیل استرس داشتن و پرخاشگر بودن را دارند.

محرری با اشاره به اینکه استرس باعث افزایش بار زیاد قلب می شود، افزود: استرس باعث آزاد شدن هورمون های آدرنالین و کورتیزول شده و باعث افزایش ضربان و بار قلب می شود.

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه با اشاره به آماری در زمینه رابطه اختلالات روانپزشکی و بیماریهای قلبی و عروقی گفت: طبق بررسیهای انجام شده پنج تا 10 درصد بیماران قلبی سرپایی اختلالات اضطرابی داشته و 10 تا 15 درصد اختلال خلقی مثل افسردگی دارند.

محرریی با بیان اینکه اختلال افسردگی در 15 تا 20 درصد بیمارانی که دچار سکته قلبی می شود وجود دارد، افزود: افزایش عوامل اضطرابی خطر مرگ قلبی را سه بار افزایش می دهد.

وی در پایان گفت: در زنان به دلیل اینکه استرسها و اضطرابهای خود را کلامی می کنند، خطر ابتلا به بیماریهای قلبی نسبت به مردان کاهش می یابد.