مطالعات لرزه‎ خیزی در سطح زنجان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صفی‎الله کرامتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 50 درصد از این مطالعات در حال حاضر به پایان رسیده است و مابقی نیز با تامین اعتبار مورد نیاز در سال جاری انجام می‎شود.

وی با اشاره به حوادث طبیعی رخ داده در استان زنجان افزود: اقدامات زیادی از محل اعتبارات بحران به منظور پیشگیری از حوادث، امداد و نجات و بازسازی فضاهای تخریب شده انجام شده است چراکه 18 حادثه طبیعی در استان امکان بروز دارد و همین موضوع اهمیت توجه و برنامه ریزی برای مقابله با هرگونه حادثه طبیعی را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به فرا رسیدن هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، اظهار کرد: نتایج حاصل از مطالعات خطرپذیری استان در برابر سه حادثه طبیعی به‌صورت کتابچه‌ای تهیه و در اختیار ارگان های ذی‌ربط همچون شهرداری قرار خواهد گرفت.

کرامتی تصریح کرد: این مطالعات از طریق کنسرسیوم ایرانی و فرانسوی در شهرهای زنجان، همدان، قزوین و کرمانشاه صورت گرفته است و با توجه به اهمیت موضوع باید اذعان کرد که نتایج بسیار مطلوبی از این مطالعات حاصل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: به منظور استفاده از نتایج و اطلاعات مطالعات انجام شده در شهرهای مذکور توسط شهرداری و ساخت و ساز بناها بر اساس آن، کتابچه اطلاعات به شهرداری زنجان ارائه می‎شود.

کرامتی افزود: طرح مطالعات خطرپذیری استان در برابر زلزله همزمان با سه استان دیگر به اتمام رسیده است.