مبارزه با قاچاق کالا از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به ویژگی های اقتصاد مقاومتی، اظهارداشت: انضباط مالی در هزینه کرد اعتبارات در دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های جاری غیر ضرور، از مهمترین اموری است که باید از سوی مدیران مورد اهتمام قرار گیرد.

وی پرهیز از اسراف، کاهش تشریفات و تجملات در دستگاه های اجرایی، افزایش بهره وری از بودجه و استفاده بهینه از امکانات به منظور افزایش راندمان کاری را از دیگر ویژگی های اقتصاد مقاومتی برشمرد.

استاندار خراسان جنوبی تحقق اقتصاد مقاومتی را نیازمند عزم همگانی از سوی مردم و مسئولان عنوان کرد و بیان داشت: امروز کشور در شرایط اقتصادی ویژه ای قرار داشته و دشمن از روش ها و اهداف جدید برای ضربه زدن به نظام استفاده می کند که در این راستا مسئولان باید با برنامه ریزی جامع اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت این کمیسیون در تحقق شعار امسال، اظهارداشت:این کمیسیون در تنظیم بازار، کمک به معیشت مردم و جلوگیری از تورم نقش مهمی ایفا می کند.

رشید افزایش بیکاری، گسترش فساد، رقابت های ناسالم اقتصادی، افزایش تورم ، پولشویی و... را از جمله نتایج قاچاق کالا و ارز برشمرد و بیان کرد: در این راستا خراسان جنوبی از مشکلات کمتری برخوردار بود اما باید از سوی مسئولان پیگیری و نظارت شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یادآور شد: تحقق این شعار باید در راس هرم امور اجرایی مدیران اجرایی قرار گرفته و ازتمام توان و ظرفیت برای تبیین و تحقق درست آن استفاده شود.