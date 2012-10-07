شهرداری قصد تهیه طرح تفصیلی کارکردهای غیرشهری را در حریم مشهد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان ظهر یکشنبه در حاشیه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی درباره طرح واگذاری حریم و محدوده شهر به جهاد کشاورزی، عنوان کرد: طبق قانون بعد از محدوده قانونی شهری یک حریم استحفاظی وجود دارد که نظارت و جلوگیری از ساخت وساز در آن ها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی با تاکید بر مدیریت حریم و محدوده شهر توسط مدیریت شهر، اضافه کرد: این حریم و محدوده‌ها که بدون استفاده نگه داشته شده‌اند به جهت پیش‌بینی توسعه شهرها بوده که اگر یک روز نیاز به توسعه شهرها بود این اراضی آمادگی و استعداد پاسخگویی را داشته باشند.

به گفته وی در محدوده‌های مذکور نظارت بر هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 است.

وی به طرح واگذاری حریم و محدوده شهرها به جهاد کشاورزی که در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است، اشاره کرد و افزود: در این کمیسیون بنا دارند تا نظارت و مدیریت تغییر کاربری حریم و محدوده شهرها از کمیسیون ماده 5 به کمیسیونی در جهاد کشاورزی منتقل شود.

وی با بیان اینکه اصل این جابجایی مناسب نیست، تاکید کرد: این موارد مربوط به حریم شهر بوده و باید مدیران شهر در خصوص آن‌ها تصمیم گیری کنند نه جهاد کشاورزی که مسئولیت کشاورزی و باغداری را بر عهده دارد.

شهردار مشهد ادامه داد: هیچ ضرورتی در واگذاری حریم و محدوده شهر به جهاد کشاورزی وجود ندارد چرا که خود شهرداری قصد دارد بعد از نهایی شدن طرح جامع مشهد، طرح تفصیلی برای حریم شهر و فعالیت‌های غیر شهری که امکان انجام آن در این مکان‌ها وجود دارد را تهیه کند.

به گفته وی در حال حاضر چند مشاور لیستی از فعالیت‌هایی که امکان انجام آن‌ها در حریم شهر است را تهیه کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در حال متقاعد کردن دوستان هستیم تا چنین طرحی اجرایی نشود چراکه ما هم نمی‌خواهیم زمینی بلا استفاده باشد و خودمان به دنبال طرح هستیم.

پژمان تاکید کرد: باید جلوی این طرح را گرفت و اجازه نداد مدیریت این بخش از شهر عوض شود.

شیوه تصمیم‌گیری در مسائل ترافیکی اشتباه است

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران در توضیح واگذاری امور ترافیکی از پلیس راهور به شهرداری، گفت: یکی از موضوعات مهم در این شهر که از مشکلات جدی کلان‌شهرها نیز محسوب می شود مسائل ترافیکی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 95 درصد مسوولیت مسائل ترافیکی بر عهده شهرداری است، ادامه داد: همه این موارد در حالی که مدیریت آن از سوی دیگری انجام شده، تاکنون به این نهاد سپرده نشده است.

وی اضافه کرد: با وجود نقش پررنگ شهرداری در مسائل ترافیکی، متاسفانه در گذشته یک شورای ترافیک در استان وجود داشت که شهرداری در آن عضویت نداشت و بعد از اینکه این شورا در مشهد شکل گرفت در حالی که مسوولیت انجام این امور در کار ماست ریاست آن را به فرماندار دادند.

به گفته پژمان در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها در مباحث ترافیکی سازوکار بدی دارد و این وضعیت می‌طلبد یک مقام مسئول به لحظه تصمیم‌گیری کند.

وی با انتقاد از روند طولانی مصوبات تا مرحله اجرا، اظهار کرد: هم اکنون جلسات شورای ترافیک هر 6 ماه برگزار شده و در نهایت مصوبات باید یکبار به شورای ترافیک استان و در نهایت به کشور ارسال شود که در این مسیر تا جواب نهایی همه تلف می‌شوند.

وی با بیان اینکه شیوه تصمیم‌گیری در مسائل ترافیکی اشتباه است، افزود: موضوع ترافیک یک موضوع محلی بوده و باید تعدادی کارشناس در این مسائل گمارده شوند و حتی ضرورت ندارد خود شخص شهردار به این مسائل بپردازد.

شهردار مشهد تصریح کرد: در مسائل ترافیکی که شهرداری تخصص دارد و وظیفه اداره امور شهر بر عهده آن است باید در مدیریت این امر محق دانسته شود و بایستی به آن اعتماد کرد.

به گفته وی نمی شود که در امور ترافیکی یکی مسوول باشد، اما اختیاراتش در جای دیگری تصمیم‌گیری شود.

وی با یادآوری از امضا و ارسال نامه‌ای از سوی نمایندگان به وزارت کشور و فرماندهی نیروی انتظامی مبنی بر واگذاری مدیریت ترافیک و حمل و نقل به شهرداری مشهد، گفت: در این زمینه چندی قبل هماهنگی‌هایی با فرماندهی نیروی انتظامی صورت گرفته بود که قرارشد این مهم صورت جلسه شود اما به دلیل تاخیر در حضورشان در مشهد به تعویق افتاد.

پژمان در توضیح روند فعالیت پلیس راهور بعد از واگذاری مدیریت حمل ونقل و ترافیک به شهرداری مشهد، بیان کرد: قرار نیست شهرداری رییس پلیس راهور شود بلکه فقط هماهنگی‌ها، برنامه ریزی و اجرای پروژه‌های ترافیکی و حمل ونقلی همچون تهران با دستور شهرداری صورت خواهد گرفت.

به گفته وی پلیس راهور به لحاظ ساختاری سرجای خودش خواهد بود و در نقش نیروی انتظامی ایفای مسوولیت کرده و جابجایی تشکیلاتی در این ارگان انجام نخواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ها بعد از نهایی شدن طرح مذکور، بیان کرد: بنا داریم از نظر هزینه‌ای فقط کمبودها را جبران کنیم و قرار نیست با این واگذاری عوارض خدماتی مردم افزایش یابد.

وی افزود: در این وضعیت می‌خواهیم تنگنا و فشارها را برای همراهی مردم خودمان تحمل کنیم.

به گفته وی فقط برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود شهرداری از ابتدای سال هزینه بهای بلیت اتوبوس‌ها را افزایش نداده و به ازای هر مسافر 100 تومان دریافت می‌کند.

وی بیان کرد: هیچ تصمیمی هم برای گران شدن بهای بلیت اتوبوس تا انتهای سال جاری در مشهد نداریم.

سعی بر پایان بردن پروژه‌های شهر با وجود افزایش قیمت‌ها داریم

شهردار مشهد در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وعده‌ای که در خصوص اتمام پروژه‌های شهری تا پایان دوره مسوولیت خود داده بودند، گفت: ما این قول را با فرض اینکه وضعیت مالی فعلی نباشد داده بودیم.

وی گفت: با شرایطی که در کشور پیش آمده است این توقع که همه چیز به همان شکل عادی انجام شود کمی توقع زیادی است.

وی افزود: امیدواریم و تلاش می کنیم تا پروژه‌ها را به اتمام برسانیم.

پژمان همچنین در خصوص تهدیدهای زلزله برای مشهد، عنوان کرد: مسوولیت استحکام بنا با خود مسوول و مالک بنا است.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرای قانون خود افراد هستند، اظهار کرد: بسترسازی‌ها صورت گرفته و مقررات ملی ساختمان‌سازی نیز وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید خود افراد به دنبال ایمنی باشند، افزود: خیلی عجیب است که مردم خودشان به دنبال ایمنی نباشند و این مهم را از سایر دستگاه‌ها و مسوولان بخواهند.