نیروگاه 21 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه دانشگاه رازی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم عضو هیئت علمی دانشگاه رازی ضمن تبریک افتتاح همزمان نیروگاه 21کیلووات خورشیدی دانشگاه رازی با 17 دانشگاه دیگر در سراسر کشور، گفت: استفاده از انرژی خورشیدی که اولین و مهمترین، انرژی قابل تجدید است بی تردید از جمله ضروریات توسعه پایدار هر کشوری محسوب می شود.

فرزاد ویسی در خصوص فواید انرژی خوشیدی اظهار داشت: انرژی خورشیدی در دسترس و یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشری است و بر خلاف سوختهای فسیلی به مکان خاصی احتیاج ندارد ودارای نوسان قیمت نیست و کم کردن هزینه های مصرفی بسیار قابل توجه است.

وی افزود : هر فردی در هر جایی می تواند از انرژی خوشیدی استفاده کند استفاده از انرژی خورشیدی در طول روز امکان پذیر و در شبها مقدور نیست زیرا انرژی خورشیدی قابل ذخیرسازی نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی با بیان اینکه، توان اسمی این پروژ 21کیلو وات باتعداد 84 پانل خورشیدی پلی کریستال با توان 250 وات است، گفت: این پروژ مجهز به سیستم مونیتورینگ با استفاده از حسگر های تابشی و سرعت، دمای محیط و دمای سطح پانلهاست و همچنین در این پروژه سه دستگاه اینورترتک فاز هر کدام به ظرفیت 7 کیلووات وجود دارد.

