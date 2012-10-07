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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

در کرمانشاه؛

نیروگاه 21 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه دانشگاه رازی افتتاح شد

نیروگاه 21 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه دانشگاه رازی افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: پروژه نیروگاه 21 کیلووات خورشیدی متصل به شبکه دانشگاه ظهر امروز یکشنبه در محوطه دانشگاه رازی کرمانشاه و با حضور معاون سیاسی،فرماندار و رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم عضو هیئت علمی  دانشگاه رازی ضمن تبریک افتتاح همزمان نیروگاه 21کیلووات خورشیدی دانشگاه رازی با 17 دانشگاه دیگر در سراسر کشور، گفت: استفاده از انرژی خورشیدی که اولین و مهمترین، انرژی قابل تجدید است بی تردید از جمله ضروریات توسعه پایدار هر کشوری محسوب می شود.

فرزاد ویسی در خصوص فواید انرژی خوشیدی اظهار داشت: انرژی خورشیدی در دسترس  و یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت و توسعه جوامع بشری است  و بر خلاف سوختهای فسیلی  به مکان خاصی احتیاج ندارد ودارای نوسان قیمت نیست و کم کردن هزینه های مصرفی بسیار قابل توجه است.

وی افزود : هر فردی در هر جایی می تواند از انرژی خوشیدی استفاده کند استفاده از انرژی خورشیدی در طول روز امکان پذیر و در شبها مقدور نیست زیرا انرژی خورشیدی قابل ذخیرسازی نیست.

عضو هیئت علمی  دانشگاه رازی   با بیان اینکه، توان اسمی این پروژ 21کیلو وات  باتعداد 84 پانل خورشیدی پلی کریستال با توان 250 وات  است، گفت: این پروژ مجهز به سیستم مونیتورینگ با استفاده از حسگر های تابشی و سرعت، دمای محیط و دمای سطح پانلهاست و همچنین در این پروژه سه دستگاه اینورترتک فاز هر کدام به ظرفیت 7 کیلووات  وجود دارد.
 

کد مطلب 1714362

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