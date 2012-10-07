سادگی در ازدواج، فرهنگی که اهل بیت (ع) آن را معرفی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی معتمد ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته ازدواج شهرستان شاهرود که در محل فرمانداری این شهر و با حضور مسئولان محلی برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت ازدواج موفق و فرهنگ سازی در زمینه های مختلف زیر ساختی امر ازدواج، افزود: نهادها و ارگان ها باید تلاش کنند در این هفته بستر های مناسبی جهت شناخت و آشنایی جوانان با ازدواج موفق، چگونگی تشکیل خانواده و هدایت آن در مسیر سیر و سلوک الهی، تشکیل خانواده های دینی و مقاوم در برابر تهاجمات فرهنگی دشمن پدید آورند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود عنوان کرد: زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) به عنوان الگوی زندگی مشترک دینی و اسلامی در عین سادگی ظاهر، روح عمیقی دارد که زوایای مختلف آن هنوز ناشناخته مانده است.

معتمد خاطر نشان کرد: پرداختن به تک تک زوایای پنهان این زندگی نمونه می تواند به جوانان و خانواده ها یاد دهد که امروز چگونه باید زندگی کنند.

وی افزود: از خواستگاری رفتن حضرت علی (ع) تا تعیین مهریه توسط پیامبر(ص) و بخشش حضرت فاطمه (س) در شب عروسی همه به عنوان فرهنگی در ازدواج است که اهل بیت (ع) در صدد تعریف آن برای جامعه بوده اند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود اظهار داشت: مشکلاتی که خانواده ها امروز در جامعه با آن دست به گریبانند در نتیجه بی توجهی به این فرهنگ غنی و اصیل اسلامی و هجوم فرهنگ بیگانه در جامعه ماست.

وی با اشاره به جنگ نرم فرهنگی که کوچکترین اما بنیادی ترین نهاد یک جامعه را نشانه گرفته، گفت: خانواده هر چند کوچکترین عضو یک جامعه است اما بیشترین کارکرد اجتماعی را دارد و اگر آسیب ببیند یا دچار بحران شود جامعه دچار آسیب و بحران می شود.

معتمد با یادآوری این مطلب که دشمن با برنامه ریزی و حساب شده در صدد ضربه زدن به این بنیان کوچک و پر اهمیت است خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم جلوی حملات دشمن را بگیریم و از خانواده در برابر این تهاجمات حمایت کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود همچنین افزود: این هفته به عنوان اولین گام در این زمینه می تواند به عنوان نقطه آغازی در فراهم ساختن زیر ساخت های مورد نیاز حمایت از تشکیل خانواده و حفظ آن باشد.

برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های پیش از ازدواج و بعد از ازدواج، آموزش مهارت های زندگی، تشکیل باشگاه مدرسین ازدواج، برگزاری همایش ازدواج، آسیب شناسی ارتباطات قبل از ازدواج و همچنین برگزاری جشنواره ازدواج با همکاری همه نهاد ها به صورت هماهنگ در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س)، از جمله برنامه های اعلام شده توسط اعضاء شرکت کننده در این جلسه بود.