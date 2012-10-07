تغییر نقش بهورزان با افزایش رفاه در روستا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مصداقی‌نیا ظهر یک شنبه در همایش تقدیر از بهورزان نمونه کشور در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: وزارت بهداشت با همکاری وزارت رفاه به دنبال اجرایی کردن برنامه پزشک خانواده در شهرهای بزرگ است با توجه به جمعیت شناور شهر مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اجرای برنامه پزشک خانواده موفق بوده است.

وی یادآور شد: در 4 استان سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس و تهران اجرای این برنامه شروع شده است و به‌زودی این برنامه در تمام کشور و برای تمام مردم اجرایی می‌شود.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: خدمات سلامت به شکل خوبی در روستاها به افراد داده می‌شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه این خدمات کامل در شهرهای بزرگ در دسترس مردم نیست ولی برنامه پزشک خانواده می‌تواند این مشکل را بر طرف کند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را حاصل سال‌ها مطالعه دانست افزود: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نواقصی را که در نظام فعلی سلامت است اصلاح خواهد کرد.

وی گفت: بهورزان نیروی مهم وارزشمندی در نظام سلامت هستند وباید به فکر امکانات بیشتر برای این قشر باشیم آنان پایه اصلی برنامه پزشک خانواده هستند.

وی تصریح کرد: این برنامه در روستاها و شهرهای کوچک از بهورزان شروع به اجرایی شدن می‌کند و در مراحل بالاتر به پزشک عمومی، بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی در شهرهای بزرگ می رسد.