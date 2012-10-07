غلامحسین جمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش شعار سال در پیشرفت افتصادی کشور، گفت: توجه مقام معظم رهبری به یک مسئله خاص و تاکید بر آن به عنوان شعار سال باعث می‌شود که مسئولان به خود آمده و به کار و جهاد شبانه‌روزی وادار شوند و به شناخت پتانسیل‌های منطقه خود بپردازند.

وی ادامه داد: به جهت عملیاتی کردن شعار سال،‌ برگزاری همایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در دستور کار قرار قرار گرفته است.

جمیلی هدف از برگزاری این همایش را بررسی چالش‌های فراروی اقتصاد کشور، بومی‌سازی اشتغال با توجه به توانمندی‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای صنعت عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان افزود: ایجاد بستری مناسب برای گروه‌های تحقیقاتی و پژوهشی جهت ارائه تجارب و دستاوردهای علمی خود در خصوص تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در این همایش از دیگر اهداف است.

جمیلی با بیان این‌که ظرفیت‌های پایه‌ای، فنی، فکری و دانشی برای تولید ملی در کشور وجود دارد افزود: همایش «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» می‌تواند، زمینه لازم برای تبیین راهبردها و راهکارها بر اساس دانش فنی برای فعالیت در سال‌جاری و سال‌های آتی را فراهم سازد و این همایش نقطه‌ای شروع برای تداوم رویکرد علمی در پیمودن این مسیر خواهد بود.

وی افزود: امید است این همایش بتواند تمامی صاحب‌نظران و افرادی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند و دارای تجارب ارزنده یا مباحث مرتبط هستند گردهم آورده و براین اساس راه کارهای کاربردی ارائه شود تا از این طریق بتوان منویات مقام معظم رهبری به عمل تبدیل شود.