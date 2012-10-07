طرح خطرناک ترکیه علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان در مطلبی با عنوان "طرح خطرناک ترکیه" آورده است: به نظر می رسد که ترکیه طرح کثیفی را با همراهی ناتو برای مشغول کردن ارتش سوریه در طول مرزهای 800 کیلومتری سوریه-ترکیه طراحی کرده است.

این روزنامه می افزاید: هدف از این طرح مشغول کردن ارتش سوریه در مرزها برای تقویت گروههای مسلح در داخل کشور است.

الدیار بیان کرد: طی ساعات گذشته ارتش ترکیه بیش از دویست قبضه توپ به مرزهای مشترک سوریه-ترکیه منتقل کرده است تا با هر شلیکی از داخل سوریه پاسخ بدهد. اما در واقع گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه است که به خاک ترکیه شلیک می کند نه سربازان سوری.

این روزنامه نوشت: ارتش آزاد سوریه به درخواست ترکیه به داخل خاک ترکیه شلیک می کند و هدف به راه انداختن جنگ توپخانه ای میان دو کشور است.

الدیار می افزاید: در نبرد حلب ارتش سوریه بر بخش اعظم حلب مسلط شد و کشورهای حوزه خلیج فارس از این موضوع ناخرسند هستند بنابرین از ترکیه خواستند دخالت بیشتری کند تا سلاح بیشتری به دست گروههای مسلح در حلب برسد.

این روزنامه بیان کرد: هدف از طرح ترکیه به همراهی ناتو و کشورهای حوزه خلیج فارس مجبور کردن ارتش سوریه به نگه داشتن پنجاه هزار سرباز با توپها و تانکهایشان در طول مرزهای مشترک میان سوریه و ترکیه است.

الدیار نوشت: آنها قصد دارند پس از مشغول کردن ارتش در طول مرزها شرایط را برای حملات گروههای مسلح در حماه، حلب، حمص و بقیه مناطق آسان کنند.

این روزنامه می نویسد: سوری ها به خوبی به این طرح پی بردند و پنجاه هزار سرباز را در طول مناطق مرزی مستقر نکردند و توپخانه خود را در مناطق محدودی مستقر کردند.

الدیار در پایان می نویسد: ناظران امور بر این باورند که گلوله باران های مرزی در آینده میان سوریه و ترکیه بیشتر خواهد شد زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا ارتش ترکیه را تنها نیروی ضد ارتش سوریه یا حد اقل مشغول کننده آن برای تاثیر گذاری بر جبهه داخلی می دانند.