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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۴

کیانی خبر داد:

12 هزار مسافر از فرودگاه خرم آباد جابجا شدند

12 هزار مسافر از فرودگاه خرم آباد جابجا شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه خرم آباد از جابجایی بیش از 12 هزار مسافر از این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پرسنل پلیس فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 12 هزار و 241 مسافر از فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.

وی با بیان اینکه جابجایی این تعداد مسافر از مسیر تهران - خرم آباد و بالعکس صورت گرفته است، بیان داشت: این تعداد مسافر از طریق 188 پرواز جابجا شده اند.

مدیر فرودگاه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش شبانه روزی پلیس فرودگاه خرم آباد تقدیر کرد و گفت: پلیس فرودگاه خرم آباد با تلاشهای خود موجب امنیت، رفاه و آسایش مسافران شده است.

کیانی با تاکید بر همکاری همه ارگانهای مستقر در فرودگاه خرم آباد با نیروهای پلیس این مجموعه بیان داشت: کارکنان شاغل در همه بخشهای فرودگاه باید برقراری پروازهای مطلوب و جلب رضایت مسافران را مدنظر خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه پلیس فرودگاه خرم آباد در برقراری امنیت این مجموعه عملکرد مطلوب و قابل قبولی در حوزه وظایف خود داشته است.

در پایان این مراسم از کارکنان نمونه پلیس فرودگاه خرم آباد با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1714371

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