12 هزار مسافر از فرودگاه خرم آباد جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پرسنل پلیس فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 12 هزار و 241 مسافر از فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.

وی با بیان اینکه جابجایی این تعداد مسافر از مسیر تهران - خرم آباد و بالعکس صورت گرفته است، بیان داشت: این تعداد مسافر از طریق 188 پرواز جابجا شده اند.

مدیر فرودگاه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش شبانه روزی پلیس فرودگاه خرم آباد تقدیر کرد و گفت: پلیس فرودگاه خرم آباد با تلاشهای خود موجب امنیت، رفاه و آسایش مسافران شده است.

کیانی با تاکید بر همکاری همه ارگانهای مستقر در فرودگاه خرم آباد با نیروهای پلیس این مجموعه بیان داشت: کارکنان شاغل در همه بخشهای فرودگاه باید برقراری پروازهای مطلوب و جلب رضایت مسافران را مدنظر خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه پلیس فرودگاه خرم آباد در برقراری امنیت این مجموعه عملکرد مطلوب و قابل قبولی در حوزه وظایف خود داشته است.

در پایان این مراسم از کارکنان نمونه پلیس فرودگاه خرم آباد با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.