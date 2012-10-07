توانمندسازی نسل جوان مهترین فاکتور تدوین سندملی ساماندهی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد زمان ابطحی ظهر یکشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بیرجند، اظهارداشت: توانمندسازی نسل جوان و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌ های این قشر در توسعه کشور از اهداف کلی برنامه ملی ساماندهی امور جوانان است.

وی با اشاره به تدوین تدوین سند برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان در کشور، عنوان کرد: جوانان به عنوان سرمایه انسانی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند برنامه ریزی های جامع از سوی مسئولان هستند.

ابطحی تدوین سیاست ‌ها و راهبردهای ملی در زمینه امور جوانان و نیازهای آنها، شناخت به روز نیازهای آنها و اصلاح نگرش ‌ها نسبت به امور جوانان، تعیین نقش و وظایف دستگاه‌ های دولتی مرتبط با امور جوانان و تقسیم کار به منظور هماهنگی و ساماندهی فعالیت‌ های بخشی و فرا بخشی و تعیین نقش سازمان ‌های غیر دولتی در امور جوانان را از جمله اهداف این سند برشمرد.

وی اجرای موفقیت آمیز این سند را نوعی سرمایه گذاری در کشور دانست و بیان داشت: با تدوین این سند توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پایدار در کشور محقق می شود.

ابطحی با اشاره به اینکه باید حقوق و خواسته ‌های مشروع جوانان مطابق مواد مصرح در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود، افزود: این سند جوانان را در عرصه های مختلف توانمند می کند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند یادآور شد: با توجه به سهم جمعیت 33 درصدی جوانان و نقش موثر آنها در توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه ضرورت توجه به برنامه‌ ریزی و ساماندهی امور مربوط به نیازهای جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.