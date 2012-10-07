شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه چهارخطه خرم آباد - کوهدشت در لیست پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته و در قالب 5 قطعه در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه قطعه اول این چهارخطه از "مل شبانان" تا سراب "ناوه کش" به طول 8.5 کیلومتر در دست اجرا است، بیان داشت: زیرسازی این مسیر با پیشرفت 75 درصد در حال اجرا است و در صورت تامین اعتبار این قطعه تا آذرماه سالجاری به اتمام خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به قطعه دوم چهارخطه خرم آباد - کوهدشت بیان داشت: این قطعه از سراب ناوه کش تا پل کشکان به طول 25 کیلومتر در دست اجرا است و عملیات خاکبرداری آن دارای پیشرفت فیزکی 90 درصد است.

ملکی با بیان اینکه عملیات زیرسازی این قطعه همزمان در حال انجام است، بیان داشت: قطعه سوم چهارخطه خرم آباد - کوهدشت نیز از پل کشکان تا روستای زمزم به طول 17 کیلومتر در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این قطعه آماده روکش آسفالت است، تصریح کرد: از روستای زمزم به سمت سه راهی خوشناموند به طول 13 کیلومتر به عنوان قطعه چهارم در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به پیشرفت 30 درصدی خاکبرداری این قطعه افزود: همچنین قطعه پنجم چهارخطه خرم آباد - کوهدشت نیز از سه راهی خوشنام وند تا شهر کوهدشت به طول 6 کیلومتر عملیات آسفالت آن به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.