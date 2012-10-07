نقص فنی دستگاه پله برقی در مشهد 21 کودک را روانه بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اورژانش 115مشهد با اشاره به روی دادن این حادثه در پل عابر پیاده خیابان سجاد مشهد اظهارکرد: این حادثه در ساعت 10 و 35 دقیقه صبح یکشنبه اتفاق افتاد که بلافاصله هشت دستگاه آمبولانس و یکدستگاه اتوبوس آمبولانس برای اعزام مجروحین به بیمارستان به محل اعزام شدند.

محمدرضا مهری با اشاره به اعزام این مجروحان به بیمارستان های امام رضا(ع)، امدادی و فارابی مشهد حال عمومی آنها را خوب ارزیابی کرد.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت عمومی تمام دانش‌آموزان آسیب دیده این حادثه در سطح خوبی است و مصدومی دارای جراحت شدید یا فوتی نداشتیم.

محسن اسدی سرپرست ایستگاه شماره 3 آتش نشانی مشهد نیز در این باره گفته است: دلیل وقوع حادثه هنوز مشخص نیست اما در این ارتباط پیمانکار پروژه علت حادثه را شیطنت دانش‌آموزان عنوان کرده است اما، احتمال دیگری که در این رابطه وجود دارد نقص فنی در پله برقی این مکان است که در حال حاضر این مورد توسط کارشناسان در حال بررسی دقیق است.