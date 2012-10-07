نمایشگاه دائمی اقوام جایگزین هفته هنر استان ها شود

فرهود جلالی در حاشیه برگزاری هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که فرهنگ را زنده میکند اندیشه است.
وی با بیان اینکه هنر و صنایع بسیاری در مازندران داریم که در این نمایشگاه ارائه نشدهاند، افزود: هم برای عدهای فرصت مهیا نیست و هم اینکه فضا اجازه حضور نمیدهد.
این فعال عرصه فرهنگ بومی، خاطرنشان کرد: در برگزاری هفته هنر، دولت باید سیاستگذاری کرده و از بخش خصوصی بیشتر بهره ببرد.
وی با بیان اینکه دولت بستر سازی صورت دهد تا کار توسط مردم انجام شده و ماندگاری پیدا کند، گفت: میتوان به جای برگزاری هفته هنر، فرهنگ و هنر اقوام را به صورت دائمی در مجموعه نیاوران به نمایش گذاشت و در نگاه کلان، استانها یکدیگر را بشناسند و حتی بر اساس نقشه ایران در کنار یکدیگر قرار گیرند.
جلالی با اشاره به اینکه میتوان در این نمایشگاه مبنای اقتصادی و فروش را در نظر گرفت، افزود: حتی غرفه مشاهیر می تواند با تهیه کتابچههایی که دولت آنها را خریداری کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه دولت می تواند سیاست های خود را در این برنامهها ارائه کند، ادامه داد: به این ترتیب نسل جوان ما راحت تر با موضوعات آشنا میشوند.
جلالی یادآور شد: در صورت ورود بخش خصوصی و گروههای مردمی در برگزاری این برنامهها، برنامهریزی بر اساس سلیقه مخاطب انجام میشود چراکه بخش دولتی محدودیتهایی دارد که بخش خصوصی با آن محدودیتها مواجه نیست.
وی تصریح کرد: سیاستگذاران میتوانند از این برنامهها بهره برده و جامعه را به سمت و سوی فرهنگی که میخواهند، رهنمون کنند.
وی ادامه داد: برنامههایی که اجرا میکنیم باید مردم را به اندیشیدن وادار تا موجب زنده شدن فرهنگ شود.
جلالی با اشاره به اینکه برگزاری هفته هنر، اقدام مناسبی است، تصریح کرد: اشکال کار در اینجاست که نمیتوان همه ظرفیت های فرهنگی و هنری استان را در این هفته و این فضا معرفی کرد.
وی با بیان اینکه در حاشیه برگزاری هفته هنر باید از جلسات نقد، بررسی و تحلیل هم بهره برد، گفت: این موضوع در برنامه هفته هنر، دیده نشده است.
مدیرمؤسسه فرهنگی هنری پارپیرار، یادآور شد: میتوان در همه استانها مکانهای دائمی برگزاری هفته هنر را طراحی کرد و هر استان بتواند در استان دیگری برنامه اجرا کند و مردم در هر استان شاهد اجرای هنر و فرهنگ اقوام مختلف باشند.
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