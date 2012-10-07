قاسم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی و در پی آن قیر هزینه پروژه های راهسازی و شهرها افزایش یافت که به همین منظور طرح یک فوریتی الحاق یک بند به جزء 3-24 قانون بودجه سال 1391 در کمیسیون برنامه و بودجه مورد تصویب قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با افزایش قیمت قیرمصرفی عمده پروژه های نگه داری و بهسازی، آسفالت شهرهای بزرگ و کوچک متوقف شد که برای کمک به نگهداری و تهیه قیر ماده، یک واحده در قالب یک فوریتی در جلسه علنی 26 شهریور تصویب شد.

عزیزی با اشاره به این ماده واحده اظهارداشت: نظر به ضرورت تأمین قیر مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی راهسازی، راهداری و بهسازی راه‌ها و نیز شهرداری‌ها و بهسازی روستاها در اجرای جز 3-24 قانون بودجه 1391 دولت مکلف است 20 هزار میلیارد از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق عالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را پس از ارزیابی، کارشناسی و مطابق قوانین و مقررات به سازمان تأمین اجتماعی یا موسسات و شرکت‌های وابسته یا سایر شرکت‌های عمومی و غیردولتی که دارای پالایشگاه یا کارخانجات تولید قیر هستند واگذار و معادل ارزش ریالی آن قیر مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور (برای توزیع قیر بین شهرداری‌های سراسر کشور) برای اجرای پروژه‌های عمرانی قرار دهد.



عضو کمیسیون بودجه مجلس یکی از معضلات راه ها را رفع نقاط حادثه خیز و نگهداری راه ها دانست و ادامه داد: جزییات این ماده واحده هفته آینده بررسی و پس از تایید شورای نگهبان اجرایی می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه با آغاز فصل سرما و توقف پروژه های راه تصویب این ماده واحده تاثیر دارد گفت: این بودجه تا چهارماه بعد از سال جدید هم قابل مصرف است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با شاره به نقاط حادثه خیز و افزایش میزان تصادفات در استان گفت: یکی از موضوعات رفع نقاط حادثه خیز است که در سال جاری هنوز اعتباری به وزارت راه ابلاغ نشده است و این وزارت خانه نیز تنها به نگهداری عمومی راه ها بسنده کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب این بودجه بخشی از مشکلات راه های کشور از جمله استان مرکزی حل شود.