برنامه هسته ای ایران وسیع و غیر قابل متوقف کردن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "تریبیون پیپر" ، " جان بولتون " نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در زمان ریاست جمهوری جورج بوش و مشاور انتخاباتی میت رامنی نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، برنامه هسته ای ایران را اصلی ترین چالش آمریکا خوانده و گفت برنامه هسته ای ایران بسیار وسیع و عمیق است و غیر قابل متوقف کردن.

این چهره افراطی و نئومحافظه کار آمریکایی همچنین در ادامه ادعاهایی بی اساس خود مدعی شد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت هفت بمب اتمی را دارد و ظرف 6 ماه می تواند به کلاهک هسته ای دست یابد و در صورت پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایران در دستیابی به سلاح اتمی موفق خواهد شد.

وی همچنین ضمن اعتراف به بی تاثیر بودن تحریم ها در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران گفت : تحریم ها نمی توانند برای ایران بازدارنده باشند و همین امر به همراه اقدامات نا کافی آمریکا و سازمان ملل ممکن است موجب به حمله پیشگیرانه اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران شود.