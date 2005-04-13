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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

مدير كل صدا و سيماي خراسان رضوي :

سنت حسنه وقف در چنبره تغييرات مدرنيته گرفتار شده است

حجت الاسلام سيد رمضان موسوي مقدم مدير كل صدا و سيماي خراسان رضوي گفت : متاسفانه بعضي از سنت ها از جمله وقف كه داراي فلسفه عميقي مي باشد در جامعه مقداري مهجور مانده و در چنبره تغييرات مدرنيته گرفتار شده است.

به گزارش خبرنگار دين وانديشه مهر در مشهد مقدس، وي با بيان اين مطلب كه وقف شامل موضوعات متعددي مي باشد كه از عوايد آن به صورت دائمي استفاده مي شود و در بستر زمان نقش چشمگيري در حل مشكلات جامعه مسلمين دارد اظهار داشت :  رسانه هاي گروهي و بويژه صدا وسيما بايد نقش فعال تري در شناساندن آثار مثبت وقف در جامعه ايفا كنند و مردم را با زمينه هاي مختلف اين سنت بسيار ارزشمند اسلامي آشنا سازند.

مدير كل صدا و سيماي خراسان رضوي افزود : سازمان اوقاف و امور خيريه به عنوان متولي وقف در كشور نيز بايد آمار دقيق و مداومي از وضعيت موقوفات از نظر كمي و كيفي و تفكيك موضوعات آنها ارائه دهند.

حجت الاسلام  موسوي مقدم با تاكيد بر نقش سازمان اوقاف و امور خيريه در گسترش فرهنگ وقف در جامعه خاطر نشان كرد :  سازمان اوقاف و امور خيريه مي تواند با ارايه اسناد موقوفات ، بيان ميزان درآمدها ، هزينه ها و عوايد حاصل از آنها ، مردم را به انجام اين كار خير تشويق كرده و اطمينان آنها را از جهت مصرف صحيح و دقيق موقوفات بر اساس نظر و نيت واقف ، بيش از پيش جلب كند.

وي از كاربردي كردن موقوفات بر اساس نيازهاي روز به عنوان يكي ديگر از راههاي گسترش فرهنگ وقف در جامعه نام برد و اظهار داشت :  كمك به فعاليت هاي علمي نخبگان و افرادي كه در المپيادهاي علمي حائز رتبه هاي برتر مي شوند و حمايت از آنها مي تواند از جمله موارد جديد مورد توجه در وقف نامه ها باشد ، هر چند كه در گذشته شاهد موقوفاتي مانند مدارس و حوزه هاي علميه بوده ايم كه در راستاي تقويت علم و دانش آموزي انجام گرفته اند.

مدير كل صدا و سيماي خراسان رضوي از رسانه هاي گروهي خواست با تشريح هر چه بيشتر فلسفه وقف و تبين اولويت هاي وقفي در جهت احياي اين سنت ارزشمند اسلامي بيش از پيش تلاش كنند.
کد مطلب 171438

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