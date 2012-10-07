انرژی خورشیدی از ضروریات توسعه پایدار کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور خدایی در مراسم افتتاحیه پروژه نیروگاه 21کیلووات خورشیدی که ظهر امروز یکشنبه 16 مهر ماه سال جاری در محل محوطه دانشگاه رازی کرمانشاه متصل به شبکه دانشگاه رازی که همزمان با 17 دانشگاه در کشور بر گزار شد ، گفت: انرژی یکی از مهمترین عواملی است که در پیشرفت و توسعه جوامع بشری تاثیر گذار است.

وی افزود: افزایش روز افزون نیاز به انرژی از یک سو و آسیب ها و تمهیدات روز افزونی که استفاده بی رویه از انرژی فسیلی به طبیعت و محیط زیست وارد کرده و می کند و این لزوم توجه به منابع پاک و تجدید پذیر انرژی را بیش از پیش مطرح می سازد.

وی تصریح کرد: از میان منابع تجدید پذیر، انرژی خورشیدی با توجه به بهره مندی قابل توجه کشور از تابش خورشید می تواند سهم عمده ای در تولید انرژی کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: ایران در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین ردها قرار دارد .

خدایی میزا ن تابش خورشیدی درایران رابین 1800 تا 2200کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال ذکرکرد و گفت: در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از280 روز آفتابی گزارش شده که قابل توجه است.

وی افزود: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با انرژی حاصل از منابع فسیلی نیاز به سرمایه اولیه بالایی دارد لذا توسعه آن بدون کمک، حمایت و تشویق های دولت ها، امکان پذیر نیست.

رئیس دانشگاه رازی در ادامه این مراسم در رابطه با جایگاه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در توسعه روز افزون علوم و فناوری های مربوط به انرژی های پاک و تجدید پذیر با توجه به مسائل زیست محیطی،گفت: این اقدامات در دانشگاهها مقدور است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند » دانشگاهها موتور پیشرفت کشور است ودر این هیچ تردیدی نیست« دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این راستا با حمایت کانون هماهنگی کاربرد سلولهای خورشیدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور اقدام به احداث و بهره برداری از اولین نیروگاه برق خورشیدی فتوولتاییک دانشگاه کرده است.

