کاهش سن اعتیاد در کشور نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سید ابراهیم میرزاد روز یکشنبه در همایش یکروزه کودک، خانواده وجامعه افزود: کودکی از مهمترین و حساس ترین دوران رشد و شکل گیری شخصیت و هویت انسان محسوب می شود.

وی خواستار توجه بیشتر و اهمیت به کودکان به عنوان سرمایه های ملی و آینده سازان ایران اسلامی شد و بر فراهم کردن زمینه مشارکت دانش آموزان و خانواده ها در برنامه های اجتماعی وفرهنگی تاکید کرد.



میرزاد با بیان اینکه در جوامع امروزی عدم اعتماد به نفس در فرزندان ابتدایی به وضوح دیده می شود گفت: پیشرفت چشمگیری در خصوص کتاب های مقطع ابتدایی در زمینه " نه گفتن" تدوین شده است که قابل ستودن است.



وی تصریح کرد: مشکلات عاطفی بین اعضای خانواده ها به تدریج موجب سستی شالوده و شخصیت کودک خواهد شد .



این مسئول با بیان اینکه طبق آمار پزشکی قانونی کودکان به ویژه دختران بین 9 تا 12 سال در آستانه شیوع مشکلات جنسی هستند افزود:این مشکل بیشتر در سن راهنمایی خود را بروز می دهد.



وی با بیان اینکه فرزندان ما در حال حاضر در مرز تشخیص اختلال شخصیت به سر می برند گفت: مسائلی که موجب شده تا فرزندان ما در پزشکی قانونی و پاسگاه ها در گیر باشند عبارتست از اعتیاد که مشخص است این مسئله تنها در سن 50 سالگی گریبان گیر نیست بلکه در سن راهنمایی این موضوع خطیر به وضوح دیده می شود.



وی افزود: والدین فرزندان خود را برای رویارویی با مشکلات مهیا می کنند و در حین رشد به آن ها چگونگی حل مشکلات، خلاقیت و نوآوری نشان داده می شود.



میرزاد تصریح کرد: اولیای خانواده می دانند که تغییر و تحول از ویژگی های زندگی است بنابراین می پذیرند که فرزندان آنان به سرعت مراحل مختلف رشد را طی می کنند و هیچ گاه نباید سر راه رشد و تغییر فرزندان خود قرار گیرند.