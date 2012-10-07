به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب گردان در خصوص وضعیتش در تیم پرسپولیس و دعوت نشدنش به تیم ملی فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: طی چند هفته اخیر در رقابت های لیگ برترنتوانستم در ترکیب ثابت تیم پرسپولیس به میدان بروم و به همین دلیل با نظر کی روش به تیم ملی دعوت نشدم که این موضوع طبیعی است.

وی درهمین خصوص افزود: اما این پایان کار من با تیم ملی نیست و قطعا تمام تلاشم را به کار می گیرم تا با انجام تمرینات بیشتر بتوانم ابتدا در ترکیب ثابت پرسپولیس بازی کنم و بعد نظر دوباره کی روش را برای راهیابی به اردوی تیم ملی جلب کنم.

دروازه بان تیم پرسپولیس پیرامون شایعاتی که در خصوص جدایی وی از این تیم در نیم فصل مطرح شده،تصریح کرد: این شایعات صحت ندارد و من تصمیمی برای جدایی از پرسپولیس ندارم چون تا پایان فصل با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم و با تمام وجود در خدمت تیم محبوبم خواهم بود.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می کرد تاکید کرد: طبیعی است که در حال حاضر از شرایطم در پرسپولیس راضی نباشم اما مطمئنم که درهفته های آینده این شرایط تغییر خواهد کرد و من هم فرصت پیدا می کنم تا در ترکیب ثابت پرسپولیس به میدان بروم. مطمئن باشید اگر به ترکیب راه پیدا کنم آن قدر آماده هستم که جایگاه قبلی ام را در پرسپولیس و تیم ملی پس بگیرم.

شهاب گردان در پایان ضمن تمجید ازعملکرد نیلسون اظهار داشت: نیلسون یک دروازه بان باتجربه و با اخلاق است که در این مدت کوچکترین مشکلی بین ما ایجاد نشده است. شاید این یکی از خوش شانسی های من در پرسپولیس است که کاملا با نیلسون به لحاظ رفتاری و اخلاقی هماهنگ هستیم و هیچ مشکلی بین ما وجود ندارد.