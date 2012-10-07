  1. ورزش
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

ترابیان خبر داد:

برگزاری جلسه هم اندیشی درباره تیم ملی فوتسال ایران

برگزاری جلسه هم اندیشی درباره تیم ملی فوتسال ایران

رئیس کمیته فوتسال اعلام کرد که روز پنجشنبه 20 مهرماه جلسه اندیشی درباره تیم ملی فوتسال ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با بیان مطلب فوق به سایت رسمی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: کمیته فوتسال درنظر دارد قبل از اعزام تیم ملی فوتسال ایران به تایلند، جهت حضور در رقابت‌های جام جهانی 2012، از سرمربیان باشگاه‌های لیگ برتری فوتسال و همچنین کارشناسان برجسته فوتسال دعوت کند تا با همفکری و پیشنهادات سازنده تیم ملی فوتسال ایران مقتدرانه به جام جهانی تایلند برود.

وی ادامه داد: از مدیران عامل همه باشگاه‌های لیگ برتری خواسته ایم تا ساعت 11 روز پنجشنبه 20 مهرماه در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران، مقدمات حضور سرمربیان تیم‌هایشان را فراهم کنند و ترتیبی دهند تا در فدراسیون فوتبال حاضر شوند.
 
ترابیان در پایان گفت: امیدواریم تیم ملی فوتسال ایران بتواند با همفکری و همیاری مربیان خوب لیگ برتری در جام جهانی بدرخشد.
کد مطلب 1714388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها