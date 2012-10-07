برگزاری جلسه هم اندیشی درباره تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با بیان مطلب فوق به سایت رسمی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: کمیته فوتسال درنظر دارد قبل از اعزام تیم ملی فوتسال ایران به تایلند، جهت حضور در رقابت‌های جام جهانی 2012، از سرمربیان باشگاه‌های لیگ برتری فوتسال و همچنین کارشناسان برجسته فوتسال دعوت کند تا با همفکری و پیشنهادات سازنده تیم ملی فوتسال ایران مقتدرانه به جام جهانی تایلند برود.

وی ادامه داد: از مدیران عامل همه باشگاه‌های لیگ برتری خواسته ایم تا ساعت 11 روز پنجشنبه 20 مهرماه در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران، مقدمات حضور سرمربیان تیم‌هایشان را فراهم کنند و ترتیبی دهند تا در فدراسیون فوتبال حاضر شوند.