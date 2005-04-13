وقف نامه دكتر سبكي تنها موقوفه طبيعت است

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه " مهر" در مشهد، اين وقف نامه بر خلاف موقوفات ديگر كه مربوط به سوگواري ها، اطعام ، قرآن خواني و مواردي از اين قبيل است ، براي بازسازي طبيعت و پاك كردن آن از آلودگي ، درخت كاري و همچنين حفظ محيط زيست تنظيم و وقف شده است .



بنا براين گزارش ، در اين وقف نامه يادآور شده است كه موارد كارآيي اين وقف نامه شامل پاكسازي آبهاي درياها و اقيانوس ها هم مي باشد و بيشتر به كاشت درخت انگور توجه داشته است.

اين گزارش مي افزايد : بخش هايي از اين موقوفه در مشهد ، تنگراه استان گلستان و گنبد قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه وقف هاي جديدتري نيز صورت گرفته است كه سابقه اي از آن در مركز اصناف موجود نيست.