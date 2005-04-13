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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

وقف نامه دكتر سبكي تنها موقوفه طبيعت است

وقف نامه دكتر سبكي از جديدترين موقوفات مربوط به 5 سال پيش است كه توسط مسئولين مركز اسناد وقفي خراسان رضوي، وقف نامه آن تنظيم شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه " مهر" در مشهد، اين وقف نامه بر خلاف موقوفات ديگر كه مربوط به سوگواري ها، اطعام ، قرآن خواني و مواردي از اين قبيل است ، براي بازسازي طبيعت و پاك كردن آن از آلودگي ، درخت كاري و همچنين حفظ محيط زيست تنظيم و وقف شده است .

بنا براين گزارش ،  در اين وقف نامه يادآور شده است كه موارد كارآيي اين وقف نامه شامل پاكسازي آبهاي درياها و اقيانوس ها هم مي باشد و بيشتر به كاشت درخت انگور توجه داشته است.

اين گزارش مي افزايد : بخش هايي از اين موقوفه در مشهد ، تنگراه استان گلستان و گنبد قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه وقف هاي جديدتري نيز صورت گرفته است كه سابقه اي از آن در مركز اصناف موجود نيست.

کد مطلب 171439

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