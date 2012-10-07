40 نونهال اصفهانی به فدراسیون فوتبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استعدادیابان اصفهانی با همکاری باشگاه ها 40 نونهال اصفهانی را برای حضور در اردوهای تیم ملی به فدراسیون فوتبال معرفی کردند :

اسامی بازیکنان اعلام شده به فدراسیون به شرح زیر است :

زیر 10 سال

ارشیا سرشوق – ارسلان نیک نفس – امیر مهدی منتظر القائم – احمد رضا بهمنی – امیر حسین ورپایی ، مهدی مهدی ، علی ملکوتی ، محسن باقری ، مهدی سواد کوهی ، محمد خالقی .

زیر 11 سال

عارف صدری ، جلال مداحی ، محمد شاد تفویضی ولی – امیر علاهورتی ، محمد القاسی – بهزاد وطنی – فرهاد علیخانی ، امیر حسین قدمی – علی شیرانی ، مهدی خودسیانی .

زیر 12 سال

حسین مهاجری – حسین صالحی – سهیل میرلوحی – علی نصر – طا معتمدی – سپهر سلیمانی – محمد گودرزی – تونیک ماردوسیان – ابراهیم ذوالفقاری – علی سیاوشی .

زیر 13 سال

علی افلاکی – ایمان رفیعی – نصرت الله کوه کش - متین مهاجری – حسین صالحی – امیر حسین خدامی – علی آقاخانی – امیر حسین برمکی – تاده هاکوپیان – محمد رئوف غلامی .

تست آمادگی جسمانی از داوران گرفته شد

37 نفر از داوران استان اصفهان تست آمادگی جسمانی دادند

37 نفر از داوران استان روز پنج شنبه 13 مهرماه جهت معرفی به کشور تست آمادگی جسمانی دادند. این تست در پیست دو میدانی ورزشگاه انقلاب از داوران گرفته شد .

بر اساس تست گرفته شده و امتحان کتبی گرفته شده از داوران تعداد 12 نفر از داورانت استان جهت قضاوت در مسابقات کشوری به فدراسیون فوتبال معرفغی می شوند .

اسامی داوران معرفی شده متعاقبا در سایت رسمی هیات فوتبال استان اصفهان اعلام خواهد شد.

تیم ملی دانش آموزی ایران در تسخیر اصفهانی ها

تیم ملی دانش آموزان ایارن با سرمربی اصفهانی و 9 بازیکن اصفهانی خود در رقابتهای آسیایی شرکت می کند .

آخرین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی دانش آموزی ایران از 16 لغایت 22 مهرماه در تهران برگزار می شود.

علی احمدی ، محمد امینی از باشگاه پتو لاله و میثم لباف ، محسن آقایی ، مهدی مهدی پور ، امیر حسین کریمی ، رضا اسدی و محمد قدرتی پور از باشگاه سپاهان از سوی علی اسلامی سرمربی اصفهانی تیم ملی به اردو دعوت شدند.

در این دور از رقابتها تیم ملی ایران از 25 مهرماه لغایت 8 آبان ماه با تیم های پاکستان ، مالزی ، کره جنوبی و سنگاپور به رقابت می پردازد.