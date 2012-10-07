به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی ظهر یکشنبه در همایش تقدیر از بهورزان و مربیان نمونه کشور اظهار داشت: بهورزان که کار در روستا را با امکانات محدود انجام می دهند گمان نکنند که روستاها در وضعیت خوبی نیستند زیرا مراکز بهداشت حاشیه شهر مشهد محروم تر ازروستاها هستند.

وی تاکید کرد: در حاشیه شهر مشهد یک میلیون حاشیه نشین وجود دارد که سالهای زیادی از پرداختن به آنها کوتاهی شده است و از موقعیت خوبی برخوردار نیستند.

سعیدی بیان کرد: طبق پیگیری های انجام شده برنامه خاصی در جلسات متعدد برای حاشیه شهر مشهد و جمعیت یک میلیونی آن طراحی شده است.

وی افزود: در مصوبه جدید اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان برای رسیدگی به مراکز بهداشت حاشیه شهر مشهد اختصاص یافت.

وی با اشاره به برنامه پزشک خانواده گفت: شروع برنامه پزشک خانواده تحول بنیادین در نظام سلامت کشور است و سبب ایجاد خدمات بهتر در حوزه سلامت به مردم شهر می شود.

ریاست مرکز بهداشت خراسان رضوی تصریح کرد: امیدواریم که عملکرد اجرای برنامه سلامت موفق باشد و نتایج مثبتی از آن برای مردم حاصل شوذد.