نمایشگاه های فرهنگی نقش موثری در معرفی آیین های مناطق دارند

محمدعلی امیری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران، اظهار داشت:‌ از اینکه در مرکز ایران، هنر و فرهنگ مازندران به نمایش گذاشته می‌شود، مایه خرسندی است.



وی افزود: برگزاری هفته هنر و اجرای برنامه‌های بومی و آیینی، باعث جمع شدن مازندرانی‌های فرهنگ دوست و هنر دوست و شایستگان استان در این مرکز می‌شود که با حضور در این مکان، از اصالت فرهنگی خود یاد می‌کنند.



این مسئول با اشاره به اینکه مازندران دارای فرهنگ و هنر ریشه‌داری است، تصریح کرد: مازندران، تاریخی پر از افتخار را پشت سر دارد.



امیری با بیان اینکه در رفتارهای خود، ریشه و اصالت مازندرانی را به نمایش می ‌گذارند، یادآور شد: سال‌ها در تهران زندگی می‌کردم و آرزو داشتم چنین برنامه‌ای برگزار شود و امروز که این برنامه در مکانی به نام فرهنگسرای نیاوران اجرا می‌شود در نخستین فرصت ممکن، خود را به اینجا رسانده‌ام تا شاهد اجرای آن چیزی باشم که تشنه آن هستیم و موجب افتخار ما است.



وی افزود: یکی از مراکزی که می‌توانیم فرهنگ اصیل و تفکر انسان دوستی خود را به دیگران ارائه کنیم، همین مراکز نمایشگاهی است.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، اظهار داشت: مازندران ظرفیت‌های بسیاری در زمینه موسیقی، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی دارد که در این مرکز معرفی می‌شوند.



امیری افزود: اصالت‌ها و فرهنگ ما در چنین مراکزی در مقابل دیدگان افراد قرار می‌گیرد که جای چنین چیزی خالی بود.